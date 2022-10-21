https://ria.ru/20221021/kherson-1825660196.html

В Херсоне начали запускать отопление

В Херсоне начали запускать отопление - РИА Новости, 21.10.2022

В Херсоне начали запускать отопление

Все службы, в том числе медики, продолжают работать в Херсоне, котельные готовы обеспечивать отопление в городе, сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:46

2022-10-21T13:46

2022-10-21T13:53

общество

владимир сальдо

марат хуснуллин

херсонская область

херсон

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все службы, в том числе медики, продолжают работать в Херсоне, котельные готовы обеспечивать отопление в городе, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Все работают, можно получить медицинскую помощь, уже запущено отопление в больницах, чуть-чуть раньше, чем везде. Готовы к запуску отопления уже все котельные в областном центре", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Сальдо ранее обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825634274.html

херсонская область

херсон

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Дарья Буймова

общество, владимир сальдо, марат хуснуллин, херсонская область , херсон, россия