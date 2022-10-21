https://ria.ru/20221021/kherson-1825660196.html
В Херсоне начали запускать отопление
В Херсоне начали запускать отопление - РИА Новости, 21.10.2022
В Херсоне начали запускать отопление
Все службы, в том числе медики, продолжают работать в Херсоне, котельные готовы обеспечивать отопление в городе, сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:46
2022-10-21T13:46
2022-10-21T13:53
общество
владимир сальдо
марат хуснуллин
херсонская область
херсон
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все службы, в том числе медики, продолжают работать в Херсоне, котельные готовы обеспечивать отопление в городе, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Все работают, можно получить медицинскую помощь, уже запущено отопление в больницах, чуть-чуть раньше, чем везде. Готовы к запуску отопления уже все котельные в областном центре", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Сальдо ранее обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Общество, Владимир Сальдо, Марат Хуснуллин, Херсонская область , Херсон, Россия
13:46 21.10.2022 (обновлено: 13:53 21.10.2022)
В Херсоне начали запускать отопление
Врио губернатора Сальдо: в Херсоне продолжают работать все службы и медики