Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/kherson-1825634387.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 21.10.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о действиях по херсонскому направлению. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:57
2022-10-21T12:57
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
херсон
россия
киев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_42d9255aae0d68440a819693c364047e.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о действиях по херсонскому направлению.Ранее командующий российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин сообщил о напряженной обстановке на херсонском направлении и не исключил "непростых решений"."Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли Путин приказы по херсонскому направлению.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html
https://ria.ru/20221021/saldo-1825602212.html
херсон
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_858:317:3164:2047_1920x0_80_0_0_b129502ef4546ab300e2515a26e76625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей суровикин, херсон, россия, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Херсон, Россия, Киев, Безопасность
12:57 21.10.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о действиях по Херсонскому направлению

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о действиях по херсонскому направлению.
Ранее командующий российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин сообщил о напряженной обстановке на херсонском направлении и не исключил "непростых решений".
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:50Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
"Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли Путин приказы по херсонскому направлению.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:36
Херсонские предприятия смогут переехать на левый берег
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинХерсонРоссияКиевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала