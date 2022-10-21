https://ria.ru/20221021/kherson-1825634387.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном - РИА Новости, 21.10.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о действиях по херсонскому направлению. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:57

2022-10-21T12:57

2022-10-21T12:57

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

херсон

россия

киев

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о действиях по херсонскому направлению.Ранее командующий российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин сообщил о напряженной обстановке на херсонском направлении и не исключил "непростых решений"."Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли Путин приказы по херсонскому направлению.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html

https://ria.ru/20221021/saldo-1825602212.html

херсон

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей суровикин, херсон, россия, киев, безопасность