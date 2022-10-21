https://ria.ru/20221021/kherson-1825634274.html

Глава СПЧ назвал удар по переправе в Херсоне военным преступлением

Глава СПЧ назвал удар по переправе в Херсоне военным преступлением - РИА Новости, 21.10.2022

Глава СПЧ назвал удар по переправе в Херсоне военным преступлением

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал украинский удар по мирной переправе в Херсоне военным преступлением и потребовал реакции РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:57

2022-10-21T12:57

2022-10-21T13:21

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специальная военная операция на украине

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал украинский удар по мирной переправе в Херсоне военным преступлением и потребовал реакции ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Amnesty International.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами."Это подлейшее нарушение Женевских конвенций. Жертв и разрушений было бы гораздо больше, если бы не удалось сбить почти все ракеты. Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.Он отметил, что во время переправы на левый берег Днепра погибли 4 человека, среди них - двое журналистов телерадиокомпании "Таврия", еще 13 человек получили ранения, уничтожены 10 гражданских автомобилей."На протяжении десятков лет западные институты навязчиво учили нас, как нужно соблюдать права человека. И какими на поверку оказались эти "учителя"? Регулярное игнорирование информации о военных преступлениях Киева свидетельствует об ангажированности ведущих международных структур, призванных защищать и продвигать права человека", - заявил глава СПЧ.По его словам, в недавно обнародованный доклад независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине "не погнушались включить давно опровергнутые фейки"."Тем не менее, в ответ на наши многочисленные рассылки подборок материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов там уже были проблески адекватного сознания. Надеюсь, что у них хватит совести не закрыть глаза и на это преступление на переправе",- сообщил председатель СПЧ.

https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825635281.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, оон, обсе, совет европы, валерий фадеев, россия, днепр (город)