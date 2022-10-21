12:21 21.10.2022 (обновлено: 12:45 21.10.2022)
Стали известны имена журналистов, попавших под обстрел в Херсоне
В Херсоне при обстреле со стороны ВСУ погиб режиссер ТРК "Таврия" Олег Клоков
© Фото очевидцаАвтомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
© Фото очевидца
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Среди попавших под обстрел в Херсоне журналистов телерадиокомпании "Таврия" оказались погибший Олег Клоков и раненые Руслан Воскресенский, Константин Мочар и Влада Луговская, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Среди погибших: режиссер ТРК "Таврия" Олег Клоков. Тяжело ранены оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также ранена журналистка телеканала "Таврия" Влада Луговская. Во время ракетного удара погиб дедушка Влады", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Другая замглавы администрации области Екатерина Губарева подтвердила гибель Клокова, отметив в своем Telegram-канале, что он российский журналист и продюсер, "приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября".
По ее словам, Клоков ранее работал в "Москва 24", RT, Первом канале, в правительстве Москвы. Губарева выразила соболезнования родственникам погибшего от имени областной администрации.
Имена двух остальных погибших (кроме Клокова и дедушки Влады Луговской) пока не называются. Как минимум один из них может быть сотрудником "Таврии": Губарева писала, что в число погибших входит два сотрудника этой телерадиокомпании, при этом о Клокове уже есть информация.
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