https://ria.ru/20221021/kherson-1825620611.html

Стали известны имена журналистов, попавших под обстрел в Херсоне

Стали известны имена журналистов, попавших под обстрел в Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022

Стали известны имена журналистов, попавших под обстрел в Херсоне

Среди попавших под обстрел в Херсоне журналистов телерадиокомпании "Таврия" оказались погибший Олег Клоков и раненые Руслан Воскресенский, Константин Мочар и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:21

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2022-10-21T12:45

кирилл стремоусов

екатерина губарева

херсон

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Среди попавших под обстрел в Херсоне журналистов телерадиокомпании "Таврия" оказались погибший Олег Клоков и раненые Руслан Воскресенский, Константин Мочар и Влада Луговская, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Среди погибших: режиссер ТРК "Таврия" Олег Клоков. Тяжело ранены оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также ранена журналистка телеканала "Таврия" Влада Луговская. Во время ракетного удара погиб дедушка Влады", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Другая замглавы администрации области Екатерина Губарева подтвердила гибель Клокова, отметив в своем Telegram-канале, что он российский журналист и продюсер, "приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября".По ее словам, Клоков ранее работал в "Москва 24", RT, Первом канале, в правительстве Москвы. Губарева выразила соболезнования родственникам погибшего от имени областной администрации.По последним данным властей и СК РФ, всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Стремоусов ранее выразил мнение, что "стреляли целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области".Имена двух остальных погибших (кроме Клокова и дедушки Влады Луговской) пока не называются. Как минимум один из них может быть сотрудником "Таврии": Губарева писала, что в число погибших входит два сотрудника этой телерадиокомпании, при этом о Клокове уже есть информация.По данным Следственного комитета РФ, украинские войска применили кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20221021/delo-1825612144.html

https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html

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Дарья Буймова

кирилл стремоусов, екатерина губарева, херсон, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия