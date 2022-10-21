11:06 21.10.2022 (обновлено: 12:33 21.10.2022)
ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов
Стремоусов заявил, что ВСУ при обстреле Херсона целенаправленно били в журналистов
© Фото очевидцаАвтомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
© Фото очевидца
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска при обстреле переправы в Херсоне намеренно били по журналистам, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. То есть мы делаем вывод, что стреляли, <...> чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка", — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены десять человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции, генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.