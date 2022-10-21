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ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов - РИА Новости, 21.10.2022
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ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов
ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов - РИА Новости, 21.10.2022
ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов
Украинские войска при обстреле переправы в Херсоне намеренно били по журналистам, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:06
2022-10-21T12:33
херсон
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
херсонская область
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска при обстреле переправы в Херсоне намеренно били по журналистам, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. То есть мы делаем вывод, что стреляли, &lt;...&gt; чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка", — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены десять человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции, генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
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херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область
Херсон, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
11:06 21.10.2022 (обновлено: 12:33 21.10.2022)
 
ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов

Стремоусов заявил, что ВСУ при обстреле Херсона целенаправленно били в журналистов

© Фото очевидцаАвтомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
© Фото очевидца
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска при обстреле переправы в Херсоне намеренно били по журналистам, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. То есть мы делаем вывод, что стреляли, <...> чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка", — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены десять человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции, генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб российский продюсер
 
ХерсонВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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