https://ria.ru/20221021/kherson-1825591295.html

ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов

ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов - РИА Новости, 21.10.2022

ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов

Украинские войска при обстреле переправы в Херсоне намеренно били по журналистам, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:06

2022-10-21T11:06

2022-10-21T12:33

херсон

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

херсонская область

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска при обстреле переправы в Херсоне намеренно били по журналистам, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. То есть мы делаем вывод, что стреляли, <...> чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка", — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены десять человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции, генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.

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херсон

херсонская область

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Екатерина Зайцева

херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область