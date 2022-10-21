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Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы - РИА Новости, 21.10.2022
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:50
2022-10-21T09:50
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
херсон
украина
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, 10 пострадали."Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, киевские власти интересуют исключительно руины и разрушение.
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, украина
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Украина, Специальная военная операция на Украине
09:50 21.10.2022
 
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов пообещал жесткий ответ на обстрелы

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, 10 пострадали.
"Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, киевские власти интересуют исключительно руины и разрушение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьХерсонУкраина
 
 
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