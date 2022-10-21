https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы - РИА Новости, 21.10.2022
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:50
2022-10-21T09:50
2022-10-21T09:50
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кирилл стремоусов
херсонская область
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украина
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, 10 пострадали."Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, киевские власти интересуют исключительно руины и разрушение.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825569050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Херсон, Украина, Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы
Замглавы Херсонской администрации Стремоусов пообещал жесткий ответ на обстрелы