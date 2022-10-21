https://ria.ru/20221021/kherson-1825572247.html

Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы

Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы - РИА Новости, 21.10.2022

Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрелы

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:50

2022-10-21T09:50

2022-10-21T09:50

в мире

кирилл стремоусов

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херсон

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специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелы региона украинскими войсками последует жесткий ответ.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, 10 пострадали."Мы хотим закончить этот фашизм и эти все нацистские настроения и денацифицировать Украину. Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жестким", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, киевские власти интересуют исключительно руины и разрушение.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825569050.html

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Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , херсон, украина