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В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ
В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ
При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:21
2022-10-21T09:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
в мире
кирилл стремоусов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное население, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На сегодня погибших за время обстрела американскими ракетами, то 90% - это просто гражданское население", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, обстрелы региона со стороны Украины являются "геноцидом мирного населения".
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херсонская область
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херсонская область , происшествия, в мире, кирилл стремоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, В мире, Кирилл Стремоусов, Украина
08:21 21.10.2022 (обновлено: 09:03 21.10.2022)
 
В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ

В Херсонской области рассказали о ситуации с ударами из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное население, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На сегодня погибших за время обстрела американскими ракетами, то 90% - это просто гражданское население", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, обстрелы региона со стороны Украины являются "геноцидом мирного населения".
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 03:14Специальная военная операция на Украине
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