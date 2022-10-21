https://ria.ru/20221021/kherson-1825550906.html

В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ

В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022

В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ

При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:21

2022-10-21T08:21

2022-10-21T09:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

в мире

кирилл стремоусов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное население, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На сегодня погибших за время обстрела американскими ракетами, то 90% - это просто гражданское население", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, обстрелы региона со стороны Украины являются "геноцидом мирного населения".

https://ria.ru/20221021/svo-1825538751.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , происшествия, в мире, кирилл стремоусов, украина