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В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ
В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ
При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:21
2022-10-21T08:21
2022-10-21T09:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
в мире
кирилл стремоусов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. При ударах украинских войск американскими ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное население, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На сегодня погибших за время обстрела американскими ракетами, то 90% - это просто гражданское население", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".По его словам, обстрелы региона со стороны Украины являются "геноцидом мирного населения".
https://ria.ru/20221021/svo-1825538751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, в мире, кирилл стремоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, В мире, Кирилл Стремоусов, Украина
08:21 21.10.2022 (обновлено: 09:03 21.10.2022)
В Херсонской области рассказали о погибших от ударов со стороны ВСУ
В Херсонской области рассказали о ситуации с ударами из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ