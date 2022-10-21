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В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны
В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 21.10.2022
В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны
Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:19
2022-10-21T08:19
2022-10-21T08:48
херсон
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Эти методы войны - запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами – это не просто кощунство. Это еще раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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08:19 21.10.2022 (обновлено: 08:48 21.10.2022)
В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны
Власти: Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по переправе в Херсоне