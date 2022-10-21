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В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 21.10.2022
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В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны
В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 21.10.2022
В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны
Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:19
2022-10-21T08:48
херсон
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Эти методы войны - запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами – это не просто кощунство. Это еще раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.
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херсон
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херсон, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Херсон, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
08:19 21.10.2022 (обновлено: 08:48 21.10.2022)
 
В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны

Власти: Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по переправе в Херсоне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Эти методы войны - запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами – это не просто кощунство. Это еще раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:05
Число погибших из-за удара по переправе в Херсоне возросло до четырех
 
ХерсонХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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