https://ria.ru/20221021/kherson-1825550800.html

В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны

В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 21.10.2022

В Херсоне обвинили ВСУ в использовании запрещенных методов ведения войны

Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:19

2022-10-21T08:19

2022-10-21T08:48

херсон

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Украина использует запрещенные методы войны, нанося удары по гражданской переправе в Херсоне, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Эти методы войны - запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами – это не просто кощунство. Это еще раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.

https://ria.ru/20221021/udar-1825549168.html

херсон

херсонская область

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Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , украина, вооруженные силы украины