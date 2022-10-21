https://ria.ru/20221021/kevinspacey-1825579889.html
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах - РИА Новости, 21.10.2022
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:30
2022-10-21T10:30
2022-10-21T10:30
культура
новости культуры
знаменитости
кевин спейси
манхэттен
сша
домогательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150821/84/1508218443_0:65:3600:2090_1920x0_80_0_0_a0a6e03f46f2d25e447695c456b31440.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.Присяжные сочли претензии американского актера Энтони Рэппа недоказанными, говорится в сообщении.Скандал, стоивший Спейси многих ролей, начался несколько лет назад с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения.Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20221012/murray-1823305352.html
манхэттен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150821/84/1508218443_0:0:3154:2365_1920x0_80_0_0_85c921d8130d1a220df34c1a564da539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, кевин спейси, манхэттен, сша, домогательство
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кевин Спейси, Манхэттен, США, домогательство
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
NBC News: присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.
"Присяжные по делу против Спейси о сексуальных домогательствах сочли, что тот не несет ответственности в рамках обвинений Рэппа", — заявляет телеканал.
Присяжные сочли претензии американского актера Энтони Рэппа недоказанными, говорится в сообщении.
Скандал, стоивший Спейси многих ролей, начался несколько лет назад с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.