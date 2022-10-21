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Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах - РИА Новости, 21.10.2022
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах
Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:30
2022-10-21T10:30
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.Присяжные сочли претензии американского актера Энтони Рэппа недоказанными, говорится в сообщении.Скандал, стоивший Спейси многих ролей, начался несколько лет назад с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения.Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
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новости культуры, знаменитости, кевин спейси, манхэттен, сша, домогательство
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кевин Спейси, Манхэттен, США, домогательство
10:30 21.10.2022
 
Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

NBC News: присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

© Netflix Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.
"Присяжные по делу против Спейси о сексуальных домогательствах сочли, что тот не несет ответственности в рамках обвинений Рэппа", — заявляет телеканал.
Присяжные сочли претензии американского актера Энтони Рэппа недоказанными, говорится в сообщении.
Скандал, стоивший Спейси многих ролей, начался несколько лет назад с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
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КультураНовости культурыЗнаменитостиКевин СпейсиМанхэттенСШАдомогательство
 
 
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