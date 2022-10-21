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Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах - РИА Новости, 21.10.2022

Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:30

2022-10-21T10:30

2022-10-21T10:30

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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.Присяжные сочли претензии американского актера Энтони Рэппа недоказанными, говорится в сообщении.Скандал, стоивший Спейси многих ролей, начался несколько лет назад с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения.Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20221012/murray-1823305352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, знаменитости, кевин спейси, манхэттен, сша, домогательство