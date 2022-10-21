https://ria.ru/20221021/kazakhstan-1825705030.html

ЦИК Казахстана завершил регистрацию кандидатов в президенты

ЦИК Казахстана завершил регистрацию кандидатов в президенты - РИА Новости, 21.10.2022

ЦИК Казахстана завершил регистрацию кандидатов в президенты

ЦИК Казахстана в пятницу завершил регистрацию кандидатов в президенты. На главный пост страны будут претендовать шесть кандидатов, в том числе действующий глава РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:45

2022-10-21T15:45

2022-10-21T17:26

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касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 21 окт - РИА Новости. ЦИК Казахстана в пятницу завершил регистрацию кандидатов в президенты. На главный пост страны будут претендовать шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев."Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан зарегистрированы шесть кандидатов в президенты Республики Казахстан, из них - две женщины, четверо мужчин. Один государственный служащий, один представитель коммерческой структуры, четыре представителя неправительственного сектора, в том числе один представитель политической партии. Таковы итоги этапа регистрации кандидатов в президенты Республики Казахстан", - сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.Официально регистрация завершилась в 18.00 (15.00 мск). Сразу после завершения периода регистрации в стране стартовала агитационная кампания, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 19 ноября (21.00 мск 18 ноября).Минус шесть кандидатовПервоначально о намерении участвовать в президентской гонке заявили 12 человек, однако половина претендентов сошла с дистанции, так и не получив удостоверения кандидата.В частности, ЦИК не зарегистрировал кандидатом бывшего депутата мажилиса (нижняя палата) парламента страны Нуржана Альтаева, так как суд признал недействительным протокол собрания общественного объединения "Мукалмас" (Несокрушимый) о выдвижении кандидата. Таким образом суд удовлетворил иск ряда членов объединения, заявивших о фальсификации итогов голосования.Кроме того, из президентской гонки выбыли глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев (из-за несоответствия выдвинувшего его союза требованиям закона "О выборах"), представитель объединения "Практическая психология" Фатима Бизакова (из-за отсутствия стажа работы на госслужбе или выборных должностях) и художник Хайрулла Габжалилов, который не является гражданином Казахстана по рождению.В последний день регистрации стало известно, что в выборах в качестве кандидатов не примут участие бывший депутат мажилиса парламента Жуматай Алиев, выдвинутый фондом "Народная демография", и представитель общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола" Бакыт Жанабаев. Оба они не успели собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.Кандидат в президенты должен быть гражданином республики по рождению, проживать на территории Казахстана последние 15 лет, иметь высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.Главные действующие лицаПервым зарегистрированным Центризбиркомом кандидатом в президенты стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый на выборы народной коалицией общественно-политических сил, в которую вошли все три парламентские партии и ряд общественных объединений.Кроме того, ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов экономиста Мейрама Кажыкена (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), главу ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаева (представляет партию "Ауыл"), представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлана Ауесбаева, правозащитницу Салтанат Турсынбекову (от объединения " Казахские матери - путь к традициям") и общественного деятеля Каракат Абден, выдвинутую национальным альянсом профессиональных социальных работников.Графа "против всех"Новацией нынешней избирательной кампании станет появление в избирательном бюллетене строки "против всех". Соответствующие поправки в избирательное законодательство были внесены по инициативе Токаева в 2021 году. Как отметил глава государства, понятие альтернативных взглядов должно быть нормальным и для казахстанцев, поэтому бюллетени на выборах всех уровней должны иметь графу "против всех".По мнению казахстанского политолога Марата Шибутова, появление в бюллетенях строки "против всех" снижает количество голосов, на которые могут рассчитывать кандидаты, альтернативные действующему главе государства."Голосование за альтернативных кандидатов на самом деле просто протестное. И как только появляется графа "против всех", то она забирает большинство голосов, оставляя тем жалкие остатки. Так что уже сейчас можно сказать, что на этих президентских выборах первое место займет Касым-Жомарт Токаев, а второе - "против всех". Интересно ли, кто будет третьим? Ну разве что для специалистов", - отметил политолог.

https://ria.ru/20221010/raznoglasiya-1822767166.html

https://ria.ru/20221019/kazakhstan-1825036937.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/tokaev-1825276970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан