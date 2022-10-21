https://ria.ru/20221021/kakhovka-1825720047.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 21.10.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли в пятницу утром удар ракетами HARM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:17
2022-10-21T16:17
2022-10-21T16:21
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли в пятницу утром удар ракетами HARM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области."В 5:16 киевский режим обстрелял инфраструктуру в Новой Каховке с применением ракеты HARM. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221019/obstrely-1825156161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:17 21.10.2022 (обновлено: 16:21 21.10.2022)
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар ракетами HARM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки