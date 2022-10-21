https://ria.ru/20221021/kakhovka-1825720047.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 21.10.2022

ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли в пятницу утром удар ракетами HARM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:17

2022-10-21T16:17

2022-10-21T16:21

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

херсонская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли в пятницу утром удар ракетами HARM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области."В 5:16 киевский режим обстрелял инфраструктуру в Новой Каховке с применением ракеты HARM. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221019/obstrely-1825156161.html

новая каховка

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , россия, украина, ситуация в днр и лнр