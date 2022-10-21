https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html

Рим трещит по швам. Как долго продержится новый премьер-министр Италии

Рим трещит по швам. Как долго продержится новый премьер-министр Италии - РИА Новости, 21.10.2022

Рим трещит по швам. Как долго продержится новый премьер-министр Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил главе партии "Братья Италии" Джордже Мелони сформировать правительство. Церемония принесения присяги нового совета... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:20

2022-10-21T19:20

2022-10-21T19:48

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил главе партии "Братья Италии" Джордже Мелони сформировать правительство. Церемония принесения присяги нового совета министров пройдет утром 22 октября. Однако команду Мелони уже раздирают скандалы, и есть вероятность, что в скором времени она последует примеру британской коллеги Лиз Трасс. Причин множество: от экономических проблем до противоречивых чувств к президенту России Владимиру Путину. Почему итальянцы не могут договориться — в материале РИА Новости.Бутылка подвелаЛидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони на днях заявил, что президент России назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом сообщил, что Путин якобы подарил ему на день рождения (политик родился 29 сентября 1936-го) двадцать бутылок водки. Кроме того, они обменялись письмами с "очень милым содержанием".Еще в апреле Берлускони говорил о разочаровании в президенте России из-за боевых действий на Украине. Однако сейчас вновь признает его "мирным и благоразумным человеком". Больше того — предупреждает, что вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. Российскую спецоперацию Берлускони называет вынужденным шагом. Он убежден, что Киев годами обстреливал ДНР и ЛНР, а с приходом к власти Владимира Зеленского нападения участились. Но даже в такой ситуации Путин принял решение не самостоятельно, а совместно со своим народом, правительством и партией. По мнению экс-премьера, армия России должна была за неделю захватить Киев, сменить там правящий режим, а затем вернуться домой.Итальянского политика могут обвинить в нарушении антироссийских санкций, если докажут, что водка не была подарком. В Еврокомиссии напомнили: импорт алкоголя из России — под запретом. Кроме того, Джорджа Мелони, которая входит в коалицию с Берлускони, подчеркнула, что Рим никогда не станет "слабым звеном" в западном альянсе против российской спецоперации на Украине. При этом новый премьер будет требовать, чтобы члены правительства поддерживали однозначную линию внешней политики страны.Заклятые союзникиПартия Мелони "Братья Италии" пытается сформировать правительство вместе с "Лигой Севера" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Берлускони. "Италия полностью и с гордо поднятой головой является частью Европы и НАТО. Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства — даже если это означает отказ от его формирования", — заявила Мелони. Министерские должности между членами правящей коалиции еще не поделили.Итальянская триада давно не в ладу из-за симпатий и антипатий к российскому президенту. К примеру, Мелони считает, что Москва начала спецоперацию на Украине из-за "неоимпериалистического советского видения". Однако Сальвини до боевых действий не стеснялся появляться на публике в футболке с Путиным и выступал против антироссийских санкций, призывая задуматься о собственной экономике. Кроме того, новоизбранный спикер нижней палаты парламента Лоренцо Фонтана из "Лиги Севера" в 2014-м был наблюдателем на крымском референдуме. Президента России он считает "лучом света" для Запада и "ориентиром для тех, кто верит в национальную модель общества".Впрочем, проблемы в коалиции не ограничиваются отношением к Путину. Другой источник серьезных внутренних конфликтов — раздел министерских портфелей. В частности, партия Берлускони надеялась заполучить кресло главы Минюста, но Мелони не дала мечте сбыться. В итоге политик во время заседания сената на листе бумаги вывел следующую характеристику нового премьера: "Покровительственная, властная, высокомерная и агрессивная. Никакого желания меняться, она из тех, с кем вы никогда не уживетесь". Коллега ответила, что стоило бы добавить и такую черту — ее нельзя шантажировать.Еще одной причиной недовольства может быть то, что Берлускони и Сальвини привыкли считать себя маститыми консерваторами. Первый трижды был премьером, возглавлял министерства экономики, здравоохранения и иностранных дел. Второй занимал посты вице-премьера и главы МВД. Послужной список Мелони гораздо скромнее: в правительстве Берлускони она три года руководила Министерством по делам молодежи, а до этого была вице-спикером палаты депутатов. Но именно ее "Братья Италии" победили на выборах, а до этого все трое договорились, что выдвинут лидера гонки на должность главы правительства.Политический расчетВ Италии двухпалатный парламент, и у правой коалиции везде большинство. В нижней палате Мелони, Сальвини и Берлускони заняли 230 мест из 400, в верхней — 113 из 200. При этом у "Вперед, Италия" в нижней палате — 44 депутата, а в верхней — 18 сенаторов. Технически это означает, что Берлускони может поставить крест на правлении "самого правого премьер-министра со времен Муссолини", как СМИ называют Мелони.Изначально правые победили благодаря тому, что, в отличие от конкурентов, смогли отбросить противоречия. Однако почти сразу после подведения итогов голосования в коалиции возникли разногласия, которые не получается игнорировать, отмечает старший преподаватель МГИМО МИД России Елена Маслова."Берлускони пытается объяснить логику Путина, но его слова крайне непопулярны не только в Италии, а вообще во всей Европе. Россию можно только осуждать, а поддерживать или постараться понять — нельзя. Этому в Евросоюзе препятствует цензура, через которую обычно не проходит ни одно альтернативное мнение", — говорит эксперт.Между тем Берлускони проводит традиционную для Италии внешнюю политику. Он хочет дружить сразу со всеми — с США, Евросоюзом и Россией. В свою очередь, Мелони жестко стоит на позициях евроатлантизма и поддержки Украины. "В случае необходимости она не ограничится риторикой. Если выяснится, что кто-то из союзников помогает Москве, она с ними порвет", — подчеркивает Маслова.В Италии мало возглавить правительство, нужно еще сохранить за собой пост, указывают эксперты. По данным соцопросов, около четверти итальянцев считает, что лидер "Братьев Италии" продержится все пять лет. Но это — непосредственные избиратели Мелони. Остальные полагают, что все может закончиться намного быстрее."Итальянское правительство в большей степени будет занято внутренней политикой, а не внешней. В экономическом плане южные регионы республики очень слабые, и трем партиям сложно согласовать единый подход к их развитию. Италия — одна из неустойчивых европейских стран с якобы устойчивой демократической системой", — поясняет глава Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.Эксперт затруднился предположить, как долго Мелони продержится на политическом Олимпе. Тем не менее напомнил, что Великобританию всегда считали более стабильным государством, но Трасс объявила об отставке спустя чуть более сорока дней после избрания.

https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html

https://ria.ru/20220722/protesty-1804065602.html

https://ria.ru/20221020/politika-1825441877.html

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в мире, лиз трасс, владимир путин, сильвио берлускони, италия, украина, россия, вперед, италия, нато, еврокомиссия, политика