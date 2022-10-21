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Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч - РИА Новости, 21.10.2022
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Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч
Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч - РИА Новости, 21.10.2022
Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч
Житель Италии провел защиту университетского диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч любимой команды, сообщила газета il Resto del Carlino. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:55
2022-10-21T15:55
италия
бари
болонья
в мире
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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Житель Италии провел защиту университетского диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч любимой команды, сообщила газета il Resto del Carlino.Уроженец Бари, 46-летний предприниматель Массимо Витти, стал специалистом по управлению предприятиями по видеосвязи: с экзаменаторами он общался с ноутбука за столиком кафе.На заправке под Болоньей Витти оказался 19 октября по дороге из Рима в Парму, где должен был состояться выездной матч команды "Бари", за которую он болеет. Il Resto del Carlino опубликовала фотографию мужчины после успешной защиты диплома. Довольный Витти отмечает успех с традиционным венком на голове и выпивая игристое вино прямо из бутылки. На фоне видны припаркованные машины и колонки АЗС.Результат игры за розыгрыш кубка Италии, впрочем, не должен был доставить удовольствия болельщику. Его "Бари" проиграл "Парме" со счетом 1:0.
https://ria.ru/20130219/498995069.html
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италия, бари, болонья, в мире
Италия, Бари, Болонья, В мире
15:55 21.10.2022
 
Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч

Житель Италии провел защиту диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 окт – РИА Новости. Житель Италии провел защиту университетского диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч любимой команды, сообщила газета il Resto del Carlino.
Уроженец Бари, 46-летний предприниматель Массимо Витти, стал специалистом по управлению предприятиями по видеосвязи: с экзаменаторами он общался с ноутбука за столиком кафе.
На заправке под Болоньей Витти оказался 19 октября по дороге из Рима в Парму, где должен был состояться выездной матч команды "Бари", за которую он болеет. Il Resto del Carlino опубликовала фотографию мужчины после успешной защиты диплома. Довольный Витти отмечает успех с традиционным венком на голове и выпивая игристое вино прямо из бутылки. На фоне видны припаркованные машины и колонки АЗС.
Результат игры за розыгрыш кубка Италии, впрочем, не должен был доставить удовольствия болельщику. Его "Бари" проиграл "Парме" со счетом 1:0.
Тамара Фатерина - РИА Новости, 1920, 19.02.2013
19 февраля 2013, 09:19
Томская студентка получила "4" за диплом, который защитила в стихахСтудентка Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Тамара Фатерина защищала в стихах диплом по проекту строительства многоэтажного жилищного комплекса, за свою дипломную работу она получила оценку "хорошо".
 
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