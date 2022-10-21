https://ria.ru/20221021/italiya-1825709304.html

Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч

Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч - РИА Новости, 21.10.2022

Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч

Житель Италии провел защиту университетского диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч любимой команды, сообщила газета il Resto del Carlino. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:55

2022-10-21T15:55

2022-10-21T15:55

италия

бари

болонья

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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Житель Италии провел защиту университетского диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч любимой команды, сообщила газета il Resto del Carlino.Уроженец Бари, 46-летний предприниматель Массимо Витти, стал специалистом по управлению предприятиями по видеосвязи: с экзаменаторами он общался с ноутбука за столиком кафе.На заправке под Болоньей Витти оказался 19 октября по дороге из Рима в Парму, где должен был состояться выездной матч команды "Бари", за которую он болеет. Il Resto del Carlino опубликовала фотографию мужчины после успешной защиты диплома. Довольный Витти отмечает успех с традиционным венком на голове и выпивая игристое вино прямо из бутылки. На фоне видны припаркованные машины и колонки АЗС.Результат игры за розыгрыш кубка Италии, впрочем, не должен был доставить удовольствия болельщику. Его "Бари" проиграл "Парме" со счетом 1:0.

https://ria.ru/20130219/498995069.html

италия

бари

болонья

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, бари, болонья, в мире