Итальянец защитил диплом на заправке, чтобы успеть на матч
Житель Италии провел защиту диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
РИМ, 21 окт – РИА Новости. Житель Италии провел защиту университетского диплома на автозаправке, чтобы успеть на футбольный матч любимой команды, сообщила газета il Resto del Carlino.
Уроженец Бари, 46-летний предприниматель Массимо Витти, стал специалистом по управлению предприятиями по видеосвязи: с экзаменаторами он общался с ноутбука за столиком кафе.
На заправке под Болоньей Витти оказался 19 октября по дороге из Рима в Парму, где должен был состояться выездной матч команды "Бари", за которую он болеет. Il Resto del Carlino опубликовала фотографию мужчины после успешной защиты диплома. Довольный Витти отмечает успех с традиционным венком на голове и выпивая игристое вино прямо из бутылки. На фоне видны припаркованные машины и колонки АЗС.
Результат игры за розыгрыш кубка Италии, впрочем, не должен был доставить удовольствия болельщику. Его "Бари" проиграл "Парме" со счетом 1:0.
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