https://ria.ru/20221021/italiya-1825676011.html

Президент Италии вызвал Мелони

Президент Италии вызвал Мелони - РИА Новости, 21.10.2022

Президент Италии вызвал Мелони

Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:28

2022-10-21T14:28

2022-10-21T14:32

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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она получит мандат на формирование Совмина."Президент Республики пригласил в Квиринальский дворец Джорджу Мелони в 16.30", - говорится в сообщении пресс-службы президентской канцелярии.Ранее в пятницу Мелони по итогам консультаций с президентом заявила, что делегация правоцентристской коалиции предложила главе государства поручить ей формирование правительства.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825614505.html

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Дарья Буймова

в мире, серджо маттарелла, италия