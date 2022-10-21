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Президент Италии вызвал Мелони - РИА Новости, 21.10.2022
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Президент Италии вызвал Мелони
Президент Италии вызвал Мелони - РИА Новости, 21.10.2022
Президент Италии вызвал Мелони
Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:28
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в мире
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она получит мандат на формирование Совмина."Президент Республики пригласил в Квиринальский дворец Джорджу Мелони в 16.30", - говорится в сообщении пресс-службы президентской канцелярии.Ранее в пятницу Мелони по итогам консультаций с президентом заявила, что делегация правоцентристской коалиции предложила главе государства поручить ей формирование правительства.
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в мире, серджо маттарелла, италия
В мире, Серджо Маттарелла, Италия
14:28 21.10.2022 (обновлено: 14:32 21.10.2022)
 
Президент Италии вызвал Мелони

Глава Италии Маттарелла вызвал Мелони, как ожидается, она получит премьерский мандат

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Лидер ультраправой партии Братья Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она получит мандат на формирование Совмина.
"Президент Республики пригласил в Квиринальский дворец Джорджу Мелони в 16.30", - говорится в сообщении пресс-службы президентской канцелярии.
Ранее в пятницу Мелони по итогам консультаций с президентом заявила, что делегация правоцентристской коалиции предложила главе государства поручить ей формирование правительства.
Президент Италии Серджо Маттарелла - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:03
Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии
 
В миреСерджо МаттареллаИталия
 
 
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