https://ria.ru/20221021/italiya-1825676011.html
Президент Италии вызвал Мелони
Президент Италии вызвал Мелони - РИА Новости, 21.10.2022
Президент Италии вызвал Мелони
Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:28
2022-10-21T14:28
2022-10-21T14:32
в мире
серджо маттарелла
италия
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она получит мандат на формирование Совмина."Президент Республики пригласил в Квиринальский дворец Джорджу Мелони в 16.30", - говорится в сообщении пресс-службы президентской канцелярии.Ранее в пятницу Мелони по итогам консультаций с президентом заявила, что делегация правоцентристской коалиции предложила главе государства поручить ей формирование правительства.
https://ria.ru/20221021/italiya-1825614505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, серджо маттарелла, италия
В мире, Серджо Маттарелла, Италия
14:28 21.10.2022 (обновлено: 14:32 21.10.2022)
Президент Италии вызвал Мелони
Глава Италии Маттарелла вызвал Мелони, как ожидается, она получит премьерский мандат
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Канцелярия президента Италии Серджо Маттареллы сообщила, что он вызвал лидера партии "Братья Италии" Джорджу Мелони в пятницу вечером, как ожидается, она получит мандат на формирование Совмина.
"Президент Республики пригласил в Квиринальский дворец Джорджу Мелони в 16.30", - говорится в сообщении пресс-службы президентской канцелярии.
Ранее в пятницу Мелони по итогам консультаций с президентом заявила, что делегация правоцентристской коалиции предложила главе государства поручить ей формирование правительства.