https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html

Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий

Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий - РИА Новости, 21.10.2022

Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий

Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:31

2022-10-21T08:31

2022-10-21T08:36

марио драги

владимир путин

россия

италия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг."Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, ознакомленные с его выступлением.По мнению Драги, если ЕС не продемонстрирует единство, "Путин выиграет".

https://radiosputnik.ria.ru/20221019/italiya-1825021053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марио драги, владимир путин, россия, италия, евросоюз, в мире