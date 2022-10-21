https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий - РИА Новости, 21.10.2022
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:31
2022-10-21T08:31
2022-10-21T08:36
марио драги
владимир путин
россия
италия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг."Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, ознакомленные с его выступлением.По мнению Драги, если ЕС не продемонстрирует единство, "Путин выиграет".
https://radiosputnik.ria.ru/20221019/italiya-1825021053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марио драги, владимир путин, россия, италия, евросоюз, в мире
Марио Драги, Владимир Путин, Россия, Италия, Евросоюз, В мире
08:31 21.10.2022 (обновлено: 08:36 21.10.2022)
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
Премьер Италии Драги предупредил, что разногласия лидеров ЕС станут победой для Путина