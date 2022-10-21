Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий - РИА Новости, 21.10.2022
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:31
2022-10-21T08:36
марио драги
владимир путин
россия
италия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802553097_472:99:2541:1263_1920x0_80_0_0_8595cd407ead06737a8b9250988a25a7.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг."Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, ознакомленные с его выступлением.По мнению Драги, если ЕС не продемонстрирует единство, "Путин выиграет".
https://radiosputnik.ria.ru/20221019/italiya-1825021053.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802553097_0:0:2632:1974_1920x0_80_0_0_ae846c1e494bb6ad273839044d26ee8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марио драги, владимир путин, россия, италия, евросоюз, в мире
Марио Драги, Владимир Путин, Россия, Италия, Евросоюз, В мире
08:31 21.10.2022 (обновлено: 08:36 21.10.2022)
 
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий

Премьер Италии Драги предупредил, что разногласия лидеров ЕС станут победой для Путина

© AP Photo / Mariam ZuhaibПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги предупредил лидеров стран ЕС, что регион переживает рецессию, а разногласия внутри Евросоюза станут "победой" для президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг.
"Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, ознакомленные с его выступлением.
По мнению Драги, если ЕС не продемонстрирует единство, "Путин выиграет".
Председатель Совета министров Италии Энрико Летта - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 07:59В мире
Италия идет к двусмысленности в отношениях с Россией, считает оппозиция
 
Марио ДрагиВладимир ПутинРоссияИталияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала