https://ria.ru/20221021/ispytanie-1825816782.html

Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд

Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд - РИА Новости, 21.10.2022

Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования "Агни-Прайм", способной нести ядерный боезаряд, сообщило издание... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T21:46

2022-10-21T21:46

2022-10-21T22:19

индия

в мире

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования "Агни-Прайм", способной нести ядерный боезаряд, сообщило издание Times of India со ссылкой на источники в Минобороны страны.По данным газеты, ракету запустили сегодня с полигона на побережье штата Одиша.Как сообщается, это уже третий пуск "Агни-Прайм" — двухступенчатой твердотопливной ракеты класса "земля — земля" с дальностью полета до двух тысяч километров. Ранее ее испытывали в июне и декабре 2021 года.В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — две тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров и "Агни-5" с дальностью более пяти тысяч километров. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до десяти тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

https://ria.ru/20220829/maksichev-1812333414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, в мире