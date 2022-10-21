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Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд - РИА Новости, 21.10.2022
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Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд - РИА Новости, 21.10.2022
Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования "Агни-Прайм", способной нести ядерный боезаряд, сообщило издание... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:46
2022-10-21T22:19
индия
в мире
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования "Агни-Прайм", способной нести ядерный боезаряд, сообщило издание Times of India со ссылкой на источники в Минобороны страны.По данным газеты, ракету запустили сегодня с полигона на побережье штата Одиша.Как сообщается, это уже третий пуск "Агни-Прайм" — двухступенчатой твердотопливной ракеты класса "земля — земля" с дальностью полета до двух тысяч километров. Ранее ее испытывали в июне и декабре 2021 года.В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — две тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров и "Агни-5" с дальностью более пяти тысяч километров. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до десяти тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.
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индия, в мире
Индия, В мире
21:46 21.10.2022 (обновлено: 22:19 21.10.2022)
 
Индия испытала ракету, способную нести ядерный боезаряд

Times of India: Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

© Фото : DRDO/Nampi/SavvyЗапуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии
Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : DRDO/Nampi/Savvy
Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования "Агни-Прайм", способной нести ядерный боезаряд, сообщило издание Times of India со ссылкой на источники в Минобороны страны.
По данным газеты, ракету запустили сегодня с полигона на побережье штата Одиша.
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Как сообщается, это уже третий пуск "Агни-Прайм" — двухступенчатой твердотопливной ракеты класса "земля — земля" с дальностью полета до двух тысяч километров. Ранее ее испытывали в июне и декабре 2021 года.
"В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены. Это третье подряд успешное летное испытание ракеты "Агни-Прайм" подтвердило точность и надежность системы", — приводит издание слова представителей Министерства обороны.
В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — две тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров и "Агни-5" с дальностью более пяти тысяч километров. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до десяти тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.
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