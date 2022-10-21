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В Испании упразднили 33 аристократических титула - РИА Новости, 21.10.2022
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В Испании упразднили 33 аристократических титула
В Испании упразднили 33 аристократических титула - РИА Новости, 21.10.2022
В Испании упразднили 33 аристократических титула
Власти Испании на основании вступившего в пятницу в силу закона об исторической памяти упразднили 33 аристократических титула, которые были розданы во время... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:37
2022-10-21T15:37
в мире
франсиско франко
хуан карлос i
испания
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МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Власти Испании на основании вступившего в пятницу в силу закона об исторической памяти упразднили 33 аристократических титула, которые были розданы во время диктатуры Франсиско Франко."В целях настоящего закона отменяются титулы дворянства и величия Испании, предоставленные между 1948 и 1978 годами", — говорится в статье 41 закона.Эта мера затрагивает двоих внуков Франко, а также потомков нескольких его высших генералов, министров и других высокопоставленных чиновников.В то время как большинство из этих титулов были предоставлены самим Франко в качестве награды за лояльность его правительству, пять человек, получили дворянства по приказу бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, который правил страной в первые месяцы после смерти Франко.В начале октября Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения, принятые в рамках его режима, незаконными. Проект открыл двери для изучения возможных нарушений прав человека в период с 1978 по конец 1983 года и усилил приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании.Франко, возглавлявший Испанию с 1939 по 1975 год, был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне (1936-1939). Возглавив националистические силы в борьбе с республиканцами, Франко получил полный контроль над страной после победы в войне. В дальнейшем он установил правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.
https://ria.ru/20221006/franko-1821857992.html
https://ria.ru/20211027/ispaniya-1756537686.html
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в мире, франсиско франко, хуан карлос i, испания
В мире, Франсиско Франко, Хуан Карлос I, Испания
15:37 21.10.2022
 
В Испании упразднили 33 аристократических титула

В Испании упразднили 33 аристократических титула, выданных во время диктатуры Франко

© AP PhotoГенералиссимус Франциско Франко
Генералиссимус Франциско Франко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo
Генералиссимус Франциско Франко. Архивное фото
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МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Власти Испании на основании вступившего в пятницу в силу закона об исторической памяти упразднили 33 аристократических титула, которые были розданы во время диктатуры Франсиско Франко.
"В целях настоящего закона отменяются титулы дворянства и величия Испании, предоставленные между 1948 и 1978 годами", — говорится в статье 41 закона.
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 01:47
В Испании одобрили законопроект, объявляющий диктатуру Франко нелегитимной
Эта мера затрагивает двоих внуков Франко, а также потомков нескольких его высших генералов, министров и других высокопоставленных чиновников.
В то время как большинство из этих титулов были предоставлены самим Франко в качестве награды за лояльность его правительству, пять человек, получили дворянства по приказу бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, который правил страной в первые месяцы после смерти Франко.
В начале октября Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения, принятые в рамках его режима, незаконными. Проект открыл двери для изучения возможных нарушений прав человека в период с 1978 по конец 1983 года и усилил приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании.
Франко, возглавлявший Испанию с 1939 по 1975 год, был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне (1936-1939). Возглавив националистические силы в борьбе с республиканцами, Франко получил полный контроль над страной после победы в войне. В дальнейшем он установил правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.
Базилика в Долине Павших, где похоронен диктатор Франсиско Франко - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 17:31
В Испании нашли останки жертв гражданской войны времен диктатуры Франко
 
В миреФрансиско ФранкоХуан Карлос IИспания
 
 
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