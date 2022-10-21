https://ria.ru/20221021/ispaniya-1825701294.html

В Испании упразднили 33 аристократических титула

В Испании упразднили 33 аристократических титула - РИА Новости, 21.10.2022

В Испании упразднили 33 аристократических титула

Власти Испании на основании вступившего в пятницу в силу закона об исторической памяти упразднили 33 аристократических титула, которые были розданы во время... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:37

2022-10-21T15:37

2022-10-21T15:37

в мире

франсиско франко

хуан карлос i

испания

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МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Власти Испании на основании вступившего в пятницу в силу закона об исторической памяти упразднили 33 аристократических титула, которые были розданы во время диктатуры Франсиско Франко."В целях настоящего закона отменяются титулы дворянства и величия Испании, предоставленные между 1948 и 1978 годами", — говорится в статье 41 закона.Эта мера затрагивает двоих внуков Франко, а также потомков нескольких его высших генералов, министров и других высокопоставленных чиновников.В то время как большинство из этих титулов были предоставлены самим Франко в качестве награды за лояльность его правительству, пять человек, получили дворянства по приказу бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, который правил страной в первые месяцы после смерти Франко.В начале октября Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил законопроект об исторической памяти, объявляющий диктатуру Франсиско Франко и судебные решения, принятые в рамках его режима, незаконными. Проект открыл двери для изучения возможных нарушений прав человека в период с 1978 по конец 1983 года и усилил приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании.Франко, возглавлявший Испанию с 1939 по 1975 год, был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне (1936-1939). Возглавив националистические силы в борьбе с республиканцами, Франко получил полный контроль над страной после победы в войне. В дальнейшем он установил правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.

https://ria.ru/20221006/franko-1821857992.html

https://ria.ru/20211027/ispaniya-1756537686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франсиско франко, хуан карлос i, испания