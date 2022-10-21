https://ria.ru/20221021/ispaniya-1825608644.html
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 21.10.2022
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов
Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:06
2022-10-21T12:06
2022-10-21T12:06
туризм
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пцр-тест
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР.Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов на коронавирус для въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.С полуночи 21 октября для все ковидные требования для туристов отменены. Информация об этом опубликована в официальном вестнике.Таким образом, в ЕС не осталось коронавирусных ограничений ни у одной страны.Прямых рейсов в Испанию из России нет. Туристы могут долететь туда только с пересадками.
https://ria.ru/20221005/ispaniya-1821389715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, испания, евросоюз, туристы, пцр-тест, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Евросоюз, туристы, ПЦР-тест, Коронавирус COVID-19
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов
Все туристы с 21 октября смогут приезжать в Испанию без результатов ПЦР-тестов