https://ria.ru/20221021/ispaniya-1825608644.html

Испания сняла все ковидные ограничения для туристов

Испания сняла все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 21.10.2022

Испания сняла все ковидные ограничения для туристов

Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:06

2022-10-21T12:06

2022-10-21T12:06

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР.Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов на коронавирус для въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.С полуночи 21 октября для все ковидные требования для туристов отменены. Информация об этом опубликована в официальном вестнике.Таким образом, в ЕС не осталось коронавирусных ограничений ни у одной страны.Прямых рейсов в Испанию из России нет. Туристы могут долететь туда только с пересадками.

https://ria.ru/20221005/ispaniya-1821389715.html

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, испания, евросоюз, туристы, пцр-тест, коронавирус covid-19