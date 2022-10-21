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Испания сняла все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 21.10.2022
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Туризм
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Испания сняла все ковидные ограничения для туристов
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 21.10.2022
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов
Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:06
2022-10-21T12:06
туризм
туризм
новости - туризм
испания
евросоюз
туристы
пцр-тест
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР.Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов на коронавирус для въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.С полуночи 21 октября для все ковидные требования для туристов отменены. Информация об этом опубликована в официальном вестнике.Таким образом, в ЕС не осталось коронавирусных ограничений ни у одной страны.Прямых рейсов в Испанию из России нет. Туристы могут долететь туда только с пересадками.
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туризм, новости - туризм, испания, евросоюз, туристы, пцр-тест, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Евросоюз, туристы, ПЦР-тест, Коронавирус COVID-19
12:06 21.10.2022
 
Испания сняла все ковидные ограничения для туристов

Все туристы с 21 октября смогут приезжать в Испанию без результатов ПЦР-тестов

© РИА Новости / Елена ШестернинаПальма-де-Майорка
Пальма-де-Майорка - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает АТОР.
Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов на коронавирус для въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.
С полуночи 21 октября для все ковидные требования для туристов отменены. Информация об этом опубликована в официальном вестнике.
Таким образом, в ЕС не осталось коронавирусных ограничений ни у одной страны.
Прямых рейсов в Испанию из России нет. Туристы могут долететь туда только с пересадками.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмИспанияЕвросоюзтуристыПЦР-тестКоронавирус COVID-19
 
 
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