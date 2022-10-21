Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата
Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата в международных водах
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в пятницу о задержании двух американских беспилотных плавательных аппаратов.
"84-я флотилия стратегических морских сил армии, действенно присутствуя в океанских глубинах, в особенности, в регионе Красного моря, смогла на наивысшем возможном уровне выполнить операцию по охране и установлению морской безопасности, и… снова и задержать два американских беспилотных плавательных аппарата", – приводит слова Ирани агентство Mehr.
ВМС Ирана не в первый раз задерживают беспилотные плавательные аппараты США. В прошлый раз подобное задержание произошло в начале сентября, когда эсминец ВМС Ирана "Джамаран" в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и охраны судоходства в Красном море столкнулся с несколькими брошенными небольшими судами для сбора разведывательных данных. Поскольку суда не выходили на связь и после объявленных предупреждений с иранского корабля продолжали следовать по прежнему курсу, командование эсминца приняло решение захватить и поднять их на свой борт. Через некоторое время экипаж "Джамарана" спустил судна на воду в безопасном районе, где, по информации агентства Fars, их подобрали ВМС США.