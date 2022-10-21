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Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата - РИА Новости, 21.10.2022
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Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата
Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата - РИА Новости, 21.10.2022
Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в пятницу о задержании двух американских беспилотных плавательных аппаратов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:53
2022-10-21T17:53
в мире
иран
красное море
сша
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в пятницу о задержании двух американских беспилотных плавательных аппаратов."84-я флотилия стратегических морских сил армии, действенно присутствуя в океанских глубинах, в особенности, в регионе Красного моря, смогла на наивысшем возможном уровне выполнить операцию по охране и установлению морской безопасности, и… снова и задержать два американских беспилотных плавательных аппарата", – приводит слова Ирани агентство Mehr.ВМС Ирана не в первый раз задерживают беспилотные плавательные аппараты США. В прошлый раз подобное задержание произошло в начале сентября, когда эсминец ВМС Ирана "Джамаран" в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и охраны судоходства в Красном море столкнулся с несколькими брошенными небольшими судами для сбора разведывательных данных. Поскольку суда не выходили на связь и после объявленных предупреждений с иранского корабля продолжали следовать по прежнему курсу, командование эсминца приняло решение захватить и поднять их на свой борт. Через некоторое время экипаж "Джамарана" спустил судна на воду в безопасном районе, где, по информации агентства Fars, их подобрали ВМС США.
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в мире, иран, красное море, сша, военно-морские силы сша
В мире, Иран, Красное море, США, Военно-морские силы США
17:53 21.10.2022
 
Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата

Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата в международных водах

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в пятницу о задержании двух американских беспилотных плавательных аппаратов.
"84-я флотилия стратегических морских сил армии, действенно присутствуя в океанских глубинах, в особенности, в регионе Красного моря, смогла на наивысшем возможном уровне выполнить операцию по охране и установлению морской безопасности, и… снова и задержать два американских беспилотных плавательных аппарата", – приводит слова Ирани агентство Mehr.
ВМС Ирана не в первый раз задерживают беспилотные плавательные аппараты США. В прошлый раз подобное задержание произошло в начале сентября, когда эсминец ВМС Ирана "Джамаран" в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и охраны судоходства в Красном море столкнулся с несколькими брошенными небольшими судами для сбора разведывательных данных. Поскольку суда не выходили на связь и после объявленных предупреждений с иранского корабля продолжали следовать по прежнему курсу, командование эсминца приняло решение захватить и поднять их на свой борт. Через некоторое время экипаж "Джамарана" спустил судна на воду в безопасном районе, где, по информации агентства Fars, их подобрали ВМС США.
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