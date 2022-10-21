https://ria.ru/20221021/iran-1825766422.html

Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата

Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата - РИА Новости, 21.10.2022

Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в пятницу о задержании двух американских беспилотных плавательных аппаратов. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:53

2022-10-21T17:53

2022-10-21T17:53

в мире

иран

красное море

сша

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в пятницу о задержании двух американских беспилотных плавательных аппаратов."84-я флотилия стратегических морских сил армии, действенно присутствуя в океанских глубинах, в особенности, в регионе Красного моря, смогла на наивысшем возможном уровне выполнить операцию по охране и установлению морской безопасности, и… снова и задержать два американских беспилотных плавательных аппарата", – приводит слова Ирани агентство Mehr.ВМС Ирана не в первый раз задерживают беспилотные плавательные аппараты США. В прошлый раз подобное задержание произошло в начале сентября, когда эсминец ВМС Ирана "Джамаран" в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и охраны судоходства в Красном море столкнулся с несколькими брошенными небольшими судами для сбора разведывательных данных. Поскольку суда не выходили на связь и после объявленных предупреждений с иранского корабля продолжали следовать по прежнему курсу, командование эсминца приняло решение захватить и поднять их на свой борт. Через некоторое время экипаж "Джамарана" спустил судна на воду в безопасном районе, где, по информации агентства Fars, их подобрали ВМС США.

https://ria.ru/20220527/iran-1791309373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, красное море, сша, военно-морские силы сша