https://ria.ru/20221021/iran-1825700727.html

Запад пытается политизировать тему прав женщин в Иране, заявила постпред

Запад пытается политизировать тему прав женщин в Иране, заявила постпред - РИА Новости, 21.10.2022

Запад пытается политизировать тему прав женщин в Иране, заявила постпред

Заместитель представителя Ирана в ООН Захра Аршади в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что ряд западных стран пытаются политизировать проблему с... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:34

2022-10-21T15:34

2022-10-21T16:00

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заместитель представителя Ирана в ООН Захра Аршади в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что ряд западных стран пытаются политизировать проблему с правами женщин, поддерживая беспорядки в Иране.В Иране уже месяц продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан."Некоторые западные страны, злоупотребив возможностью (выступить) на этом заседании, сделали безосновательные утверждения против моей страны. Мы осуждаем эти обвинения, представляющие собой не более чем попытку политизировать (проблему) прав женщин", - приводит агентство ILNA слова Арщади.Она подчеркнула, что, учитывая лицемерие и двойные стандарты стран Запада к правам человека, Иран не считает их заявления правдивыми, "исходящими из добрых намерений". "Поэтому мы рекомендуем западным правительствам… не говорить от их имени", - добавила Аршиди.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.В ходе беспорядков на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и правительства. Согласно заявлениям иранских властей, беспорядками в стране руководили из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Тегеране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825613985.html

https://ria.ru/20221016/protesty-1824433734.html

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Екатерина Зайцева

в мире, иран, тегеран (город), белуджистан, оон, мид ирана