https://ria.ru/20221021/inoagenty-1825813071.html

Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов

Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022

Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T21:13

2022-10-21T21:13

2022-10-21T21:20

илья пономарев

александр роднянский

россия

госдума рф

катерина босов

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов."Пономарев* Илья Владимирович", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.Помимо Пономарева*, в реестр также включены продюсер Александр Родянский*, Руслан Габбасов*, Семен Кочкин*, Илья Шуманов*, Татьяна Шадрина*, Катерина Босов* и Александр Плющев*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221007/smi-inoagenty-1822375987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

илья пономарев, александр роднянский, россия, госдума рф, катерина босов