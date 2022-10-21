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Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
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Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:13
2022-10-21T21:20
илья пономарев
александр роднянский
россия
госдума рф
катерина босов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов."Пономарев* Илья Владимирович", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.Помимо Пономарева*, в реестр также включены продюсер Александр Родянский*, Руслан Габбасов*, Семен Кочкин*, Илья Шуманов*, Татьяна Шадрина*, Катерина Босов* и Александр Плющев*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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илья пономарев, александр роднянский, россия, госдума рф, катерина босов
Илья Пономарев, Александр Роднянский, Россия, Госдума РФ, Катерина Босов
21:13 21.10.2022 (обновлено: 21:20 21.10.2022)
 
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов

Минюст включил в список физлиц-иноагентов Пономарева, Роднянского и еще шесть человек

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев*
Бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов.
"Пономарев* Илья Владимирович", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
Помимо Пономарева*, в реестр также включены продюсер Александр Родянский*, Руслан Габбасов*, Семен Кочкин*, Илья Шуманов*, Татьяна Шадрина*, Катерина Босов* и Александр Плющев*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 21:11
Минюст признал рэпера Oxxxymiron* и писателя Глуховского* иноагентами
 
Илья ПономаревАлександр РоднянскийРоссияГосдума РФКатерина Босов
 
 
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