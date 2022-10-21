https://ria.ru/20221021/inoagenty-1825813071.html
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:13
2022-10-21T21:13
2022-10-21T21:20
илья пономарев
александр роднянский
россия
госдума рф
катерина босов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, продюсер Александр Роднянский* и еще 6 человек внесены в реестр физлиц-иноагентов."Пономарев* Илья Владимирович", - следует из соответствующего перечня Минюста РФ.Помимо Пономарева*, в реестр также включены продюсер Александр Родянский*, Руслан Габбасов*, Семен Кочкин*, Илья Шуманов*, Татьяна Шадрина*, Катерина Босов* и Александр Плющев*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221007/smi-inoagenty-1822375987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья пономарев, александр роднянский, россия, госдума рф, катерина босов
Илья Пономарев, Александр Роднянский, Россия, Госдума РФ, Катерина Босов
21:13 21.10.2022 (обновлено: 21:20 21.10.2022)
Минюст включил Пономарева* и Роднянского* в список физлиц-иноагентов
Минюст включил в список физлиц-иноагентов Пономарева, Роднянского и еще шесть человек