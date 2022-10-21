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Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
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Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"*, учрежденное уже фигурирующим в списке политологом Валерием Соловьем*. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:09
2022-10-21T18:25
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
валерий соловей
общество
цензура
происшествия
иноагенты
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"*, учрежденное уже фигурирующим в списке политологом Валерием Соловьем*."В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Иновещание"* ... Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Соловьем Валерием Дмитриевичем*", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьем* требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html
https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, валерий соловей, общество, цензура, происшествия, иноагенты
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия, Валерий Соловей, Общество, Цензура, Происшествия, иноагенты
18:09 21.10.2022 (обновлено: 18:25 21.10.2022)
 
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст признал иноагентом общество "Иновещание", учрежденное политологом Соловьем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"*, учрежденное уже фигурирующим в списке политологом Валерием Соловьем*.
"В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Иновещание"* ... Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Соловьем Валерием Дмитриевичем*", - говорится в сообщении ведомства.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:00
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьем* требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 21:24
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)РоссияВалерий СоловейОбществоЦензураПроисшествияиноагенты
 
 
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