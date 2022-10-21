https://ria.ru/20221021/inoagenty-1825771967.html
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.10.2022
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"*, учрежденное уже фигурирующим в списке политологом Валерием Соловьем*. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:09
2022-10-21T18:09
2022-10-21T18:25
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
валерий соловей
общество
цензура
происшествия
иноагенты
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"*, учрежденное уже фигурирующим в списке политологом Валерием Соловьем*."В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Иновещание"* ... Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Соловьем Валерием Дмитриевичем*", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении Соловьем* требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html
https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), россия, валерий соловей, общество, цензура, происшествия, иноагенты
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия, Валерий Соловей, Общество, Цензура, Происшествия, иноагенты
18:09 21.10.2022 (обновлено: 18:25 21.10.2022)
Минюст включил общество "Иновещание"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст признал иноагентом общество "Иновещание", учрежденное политологом Соловьем