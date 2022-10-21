https://ria.ru/20221021/initsiativy-1825583563.html

ПАСЗР поддержала инициативы Законодательного Собрания Вологодской области

ПАСЗР поддержала инициативы Законодательного Собрания Вологодской области - РИА Новости, 21.10.2022

ПАСЗР поддержала инициативы Законодательного Собрания Вологодской области

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России поддержала ряд социальных инициатив, разработанных депутатами Законодательного Собрания Вологодской области,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:39

2022-10-21T10:39

2022-10-21T10:39

вологодская область

андрей луценко

мурманск

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ВОЛОГДА, 21 окт - РИА Новости. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России поддержала ряд социальных инициатив, разработанных депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, сообщил спикер Законодательного Собрания Вологодской области, председатель ПАСЗР Андрей Луценко.По информации пресс-службы вологодского парламента, одной из ключевых тем повестки дня прошедшей в Мурманске 62-й Конференция ПАСЗР был вопрос выплаты пенсий за выслугу лет мобилизованным пенсионерам, которые проходили службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения. В случае прохождения ими военной службы по мобилизации они лишаются возможности получать пенсию за выслугу лет, так как находятся на денежном довольствии."Мы считаем, что это несправедливо, требует корректировки федерального законодательства. Мы обсудили эту тему, и все 11 субъектов Северо-Запада проголосовали за то, чтобы соответствующее обращение было отправлено в Совет Федерации, Государственную Думу и Правительство Российской Федерации", - сказал Луценко.Аналогичная ситуация складывается и в том случае, если дети-инвалиды теряют одного или обоих родителей. В этом случае им назначается пенсия по потере кормильца, и государство перечисляет либо ту, либо другую выплату.Также среди поддержанных социальных инициатив – предоставление студентам дня отдыха после сдачи крови или ее компонентов, а также установка единого порядка пролонгации выплат на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, мурманск