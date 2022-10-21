https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825582151.html
Индонезия не одобряет санкции против российских туристов, заявил посол
Индонезия не одобряет санкции против российских туристов, заявил посол - РИА Новости, 21.10.2022
Индонезия не одобряет санкции против российских туристов, заявил посол
Индонезия не поддерживает введение санкций в отношении туристов, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:13
2022-10-21T11:13
2022-10-21T11:13
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Индонезия не поддерживает введение санкций в отношении туристов, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес."Наша позиция такова. Индонезия не поддерживает односторонние санкции, не говоря уже о тех, что применяются к туристам. Очевидно, что путешествия следует поощрять, так как они способствуют развитию взаимопонимания между людьми и помогает экономике. Почему же это должно быть ограничено и подвергнуто санкциям? Мы не одобряем подобные вещи", – сообщил дипломат.Посол добавил, что ему понятна важность введения ограничений из-за пандемии. "К примеру, некоторые страны вводят предупреждения о поездках для своих граждан из соображений безопасности — это мы можем понять. А вот санкции для туристов – нет", – сказал Хосе.По словам посла, индонезийские границы открыты для российских туристов с февраля, а с марта больше не действуют требования об обязательном карантине. Прямо сейчас путешественники из РФ могут посетить Индонезию и получить визу в аэропорту. Так называемая виза по прибытии действует 30 дней и может быть продлена еще на 30 дней в иммиграционных службах на территории страны.
https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825549436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индонезия, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
Индонезия не одобряет санкции против российских туристов, заявил посол
Посол Индонезии Таварес: Джакарта не поддерживает санкции против туристов
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Индонезия не поддерживает введение санкций в отношении туристов, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.
"Наша позиция такова. Индонезия не поддерживает односторонние санкции, не говоря уже о тех, что применяются к туристам. Очевидно, что путешествия следует поощрять, так как они способствуют развитию взаимопонимания между людьми и помогает экономике. Почему же это должно быть ограничено и подвергнуто санкциям? Мы не одобряем подобные вещи", – сообщил дипломат.
Посол добавил, что ему понятна важность введения ограничений из-за пандемии. "К примеру, некоторые страны вводят предупреждения о поездках для своих граждан из соображений безопасности — это мы можем понять. А вот санкции для туристов – нет", – сказал Хосе.
По словам посла, индонезийские границы открыты для российских туристов с февраля, а с марта больше не действуют требования об обязательном карантине. Прямо сейчас путешественники из РФ могут посетить Индонезию и получить визу в аэропорту. Так называемая виза по прибытии действует 30 дней и может быть продлена еще на 30 дней в иммиграционных службах на территории страны.