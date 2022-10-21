https://ria.ru/20221021/gruziya-1825686295.html

В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии

В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии - РИА Новости, 21.10.2022

В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии

Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о пророссийском правительстве Грузии является провокацией напряженности и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:00

2022-10-21T15:00

2022-10-21T15:00

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

гия вольский

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о пророссийском правительстве Грузии является провокацией напряженности и противостояния, считает вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.Ранее Арестович заявил о пророссийском правительстве Грузии, которое, по его словам, неспособно принимать решения. Он пообещал "спасти Грузию, а затем и Армению с Молдавией, проецируя туда силу" - военных, которым "всегда найдется работа на постсоветском пространстве"."Это заявление провоцирует напряженность и противостояние, которых ни Грузия, ни Украина на самом деле не заслужили. Это враждебное заявление не только по отношению к грузинскому народу и государству Грузия, но и по отношению к Украине. Это заявление человека, который не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с той заинтересованностью, которая должна быть у Украины в отношениях с Грузией. Это провокационное, нелепое заявление…"- заявил Вольский журналистам.Председатель комитета по защите прав человека парламента Михаил Сарджвеладзе заявил журналистам, что "в Грузии не существует ни одного патриота, который мог бы терпеливо и с пониманием отнестись к такому заявлению Арестовича". Депутат парламента Ираклий Берая в разговоре с журналистами в свою очередь назвал советника главы офиса Зеленского "абсолютно неадекватным субъектом, заявления которого лишены здравого смысла и содержания".

https://ria.ru/20221021/gruziya-1825677773.html

https://ria.ru/20220915/provokatsiya-1816981453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , гия вольский, тбилиси, украина, грузия