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В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии - РИА Новости, 21.10.2022
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В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии
В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии - РИА Новости, 21.10.2022
В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии
Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о пророссийском правительстве Грузии является провокацией напряженности и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:00
2022-10-21T15:00
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
гия вольский
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о пророссийском правительстве Грузии является провокацией напряженности и противостояния, считает вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.Ранее Арестович заявил о пророссийском правительстве Грузии, которое, по его словам, неспособно принимать решения. Он пообещал "спасти Грузию, а затем и Армению с Молдавией, проецируя туда силу" - военных, которым "всегда найдется работа на постсоветском пространстве"."Это заявление провоцирует напряженность и противостояние, которых ни Грузия, ни Украина на самом деле не заслужили. Это враждебное заявление не только по отношению к грузинскому народу и государству Грузия, но и по отношению к Украине. Это заявление человека, который не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с той заинтересованностью, которая должна быть у Украины в отношениях с Грузией. Это провокационное, нелепое заявление…"- заявил Вольский журналистам.Председатель комитета по защите прав человека парламента Михаил Сарджвеладзе заявил журналистам, что "в Грузии не существует ни одного патриота, который мог бы терпеливо и с пониманием отнестись к такому заявлению Арестовича". Депутат парламента Ираклий Берая в разговоре с журналистами в свою очередь назвал советника главы офиса Зеленского "абсолютно неадекватным субъектом, заявления которого лишены здравого смысла и содержания".
https://ria.ru/20221021/gruziya-1825677773.html
https://ria.ru/20220915/provokatsiya-1816981453.html
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , гия вольский, тбилиси, украина, грузия
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Гия Вольский, Тбилиси, Украина, Грузия
15:00 21.10.2022
 
В Тбилиси ответили на слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии

В Тбилиси назвали слова Арестовича о пророссийском правительстве Грузии провокацией

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о пророссийском правительстве Грузии является провокацией напряженности и противостояния, считает вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.
Ранее Арестович заявил о пророссийском правительстве Грузии, которое, по его словам, неспособно принимать решения. Он пообещал "спасти Грузию, а затем и Армению с Молдавией, проецируя туда силу" - военных, которым "всегда найдется работа на постсоветском пространстве".
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"Это заявление провоцирует напряженность и противостояние, которых ни Грузия, ни Украина на самом деле не заслужили. Это враждебное заявление не только по отношению к грузинскому народу и государству Грузия, но и по отношению к Украине. Это заявление человека, который не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с той заинтересованностью, которая должна быть у Украины в отношениях с Грузией. Это провокационное, нелепое заявление…"- заявил Вольский журналистам.
Председатель комитета по защите прав человека парламента Михаил Сарджвеладзе заявил журналистам, что "в Грузии не существует ни одного патриота, который мог бы терпеливо и с пониманием отнестись к такому заявлению Арестовича". Депутат парламента Ираклий Берая в разговоре с журналистами в свою очередь назвал советника главы офиса Зеленского "абсолютно неадекватным субъектом, заявления которого лишены здравого смысла и содержания".
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В миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичГия ВольскийТбилисиУкраинаГрузия
 
 
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