https://ria.ru/20221021/gruziya-1825677773.html

В Грузии осудили санкции Киева против семьи Иванишвили

В Грузии осудили санкции Киева против семьи Иванишвили - РИА Новости, 21.10.2022

В Грузии осудили санкции Киева против семьи Иванишвили

Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани считает, что введенные украинской стороной санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта"... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:34

2022-10-21T14:34

2022-10-21T14:34

в мире

бидзина иванишвили

тея цулукиани

владимир зеленский

киев

украина

грузия

совет национальной безопасности и обороны украины

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани считает, что введенные украинской стороной санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и членов его семьи являются попыткой втянуть Грузию в конфликт с РФ.Владимир Зеленский ранее ввел санкции против ряд лиц, в том числе против жены и членов семьи Иванишвили. Согласно документу, санкции включают в себя блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины. Срок действия ограничений - 10 лет."Санкции, введенные в отношении Бидзины Иванишвили и членов его семьи украинскими властями, принадлежат совету безопасности (СНБО Украины - ред.). Глава Совета – это человек, который призвал наш народ, Грузию, к войне и не заботился о том, как это отразится на наших поколениях и на стране, которая была оккупирована раньше, чем Украина. Мягко говоря, очень печально, что страна, заявляющая, что она остается дружественным государством, принимает такие решения, и, возможно, это следует воспринимать как очередную попытку втянуть Грузию в боевые действия, но этого не будет", - сказал Цулукиани журналистам.Представители правящей партии Грузии также утверждают, что авторами украинских санкций являются люди, неоднократно требующие открытия "второго фронта" против РФ. Оппозиционеры в свою очередь считают решение Киева закономерным.

https://ria.ru/20220915/gruziya-1816859594.html

https://ria.ru/20220915/provokatsiya-1816981453.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бидзина иванишвили, тея цулукиани, владимир зеленский, киев, украина, грузия, совет национальной безопасности и обороны украины