https://ria.ru/20221021/graffiti-1825687415.html
Пять новых граффити появятся на трансформаторных подстанциях Москвы
Пять новых граффити появятся на трансформаторных подстанциях Москвы - РИА Новости, 21.10.2022
Пять новых граффити появятся на трансформаторных подстанциях Москвы
Пять новых граффити украсят трансформаторные подстанции в разных районах столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:02
2022-10-21T15:02
2022-10-21T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
алексеевский район
россети московский регион
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пять новых граффити украсят трансформаторные подстанции в разных районах столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В Москве красочные муралы можно встретить не только на фасадах многоквартирных домов, но и на объектах топливно-энергетической инфраструктуры. Скоро еще пять трансформаторных подстанций "Россети Московский регион" в разных районах столицы превратятся в арт-объекты", - говорится в сообщении.Так, лейтмотивом граффити на двух строениях в районе Южное Медведково в проезде Шокальского станут океанография, география и путешествия, а главным героем – советский ученый-географ Юлий Шокальский. На Сухонской улице появится портрет путешественника Семена Дежнёва. На территории школы "Марьина Роща" в одноименном районе на подстанцию нанесут шпаргалку с названиями химических элементов и соединений, а трансформаторную подстанцию школы №1539 в Алексеевском районе украсят угловатые изображения из геометрических фигур.
https://realty.ria.ru/20221021/mosgaz-1825574273.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексеевский район, россети московский регион, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Алексеевский район, Россети Московский регион, Городское хозяйство Москвы