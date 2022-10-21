https://ria.ru/20221021/graffiti-1825687415.html

Пять новых граффити появятся на трансформаторных подстанциях Москвы

Пять новых граффити появятся на трансформаторных подстанциях Москвы - РИА Новости, 21.10.2022

Пять новых граффити появятся на трансформаторных подстанциях Москвы

Пять новых граффити украсят трансформаторные подстанции в разных районах столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:02

2022-10-21T15:02

2022-10-21T15:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

алексеевский район

россети московский регион

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пять новых граффити украсят трансформаторные подстанции в разных районах столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В Москве красочные муралы можно встретить не только на фасадах многоквартирных домов, но и на объектах топливно-энергетической инфраструктуры. Скоро еще пять трансформаторных подстанций "Россети Московский регион" в разных районах столицы превратятся в арт-объекты", - говорится в сообщении.Так, лейтмотивом граффити на двух строениях в районе Южное Медведково в проезде Шокальского станут океанография, география и путешествия, а главным героем – советский ученый-географ Юлий Шокальский. На Сухонской улице появится портрет путешественника Семена Дежнёва. На территории школы "Марьина Роща" в одноименном районе на подстанцию нанесут шпаргалку с названиями химических элементов и соединений, а трансформаторную подстанцию школы №1539 в Алексеевском районе украсят угловатые изображения из геометрических фигур.

https://realty.ria.ru/20221021/mosgaz-1825574273.html

москва

алексеевский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, алексеевский район, россети московский регион, городское хозяйство москвы