https://ria.ru/20221021/gosnagrady-1825718123.html
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды
В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:16
2022-10-21T16:16
2022-10-21T16:16
тверская область
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди награжденных – представители общественных организаций, сотрудники противопожарной службы, врачи, педагоги, многодетные семьи. Также наградами отмечены сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры, спортсмены и журналисты.Губернатор отметил, что на протяжении многих веков наши предки не раз на деле доказывали, какую огромную силу дают нашему народу патриотизм, единство и искренняя забота о своем крае."Эта сила помогает нам сплотиться и с честью преодолевать любые испытания, одерживать ратные и трудовые победы. Искренний патриотизм – это общая черта для всех, кому сегодня вручены высокие награды", – сказал Руденя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество
ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди награжденных – представители общественных организаций, сотрудники противопожарной службы, врачи, педагоги, многодетные семьи. Также наградами отмечены сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры, спортсмены и журналисты.
Губернатор отметил, что на протяжении многих веков наши предки не раз на деле доказывали, какую огромную силу дают нашему народу патриотизм, единство и искренняя забота о своем крае.
"Эта сила помогает нам сплотиться и с честью преодолевать любые испытания, одерживать ратные и трудовые победы. Искренний патриотизм – это общая черта для всех, кому сегодня вручены высокие награды", – сказал Руденя
.