https://ria.ru/20221021/gosnagrady-1825718123.html

Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды

Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды - РИА Новости, 21.10.2022

Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды

В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:16

2022-10-21T16:16

2022-10-21T16:16

тверская область

игорь руденя

общество

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ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди награжденных – представители общественных организаций, сотрудники противопожарной службы, врачи, педагоги, многодетные семьи. Также наградами отмечены сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры, спортсмены и журналисты.Губернатор отметил, что на протяжении многих веков наши предки не раз на деле доказывали, какую огромную силу дают нашему народу патриотизм, единство и искренняя забота о своем крае."Эта сила помогает нам сплотиться и с честью преодолевать любые испытания, одерживать ратные и трудовые победы. Искренний патриотизм – это общая черта для всех, кому сегодня вручены высокие награды", – сказал Руденя.

https://ria.ru/20221011/prognoz-1823166198.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, общество