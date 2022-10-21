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Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды - РИА Новости, 21.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221021/gosnagrady-1825718123.html
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды
В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:16
2022-10-21T16:16
тверская область
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди награжденных – представители общественных организаций, сотрудники противопожарной службы, врачи, педагоги, многодетные семьи. Также наградами отмечены сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры, спортсмены и журналисты.Губернатор отметил, что на протяжении многих веков наши предки не раз на деле доказывали, какую огромную силу дают нашему народу патриотизм, единство и искренняя забота о своем крае."Эта сила помогает нам сплотиться и с честью преодолевать любые испытания, одерживать ратные и трудовые победы. Искренний патриотизм – это общая черта для всех, кому сегодня вручены высокие награды", – сказал Руденя.
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игорь руденя, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество
16:16 21.10.2022
 

Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды

© Фото : Правительство Тверской областиГлава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды
Глава Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. В День герба и флага Тверской области, отмечаемый 21 октября, губернатор региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди награжденных – представители общественных организаций, сотрудники противопожарной службы, врачи, педагоги, многодетные семьи. Также наградами отмечены сотрудники промышленных предприятий, учреждений культуры, спортсмены и журналисты.
Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-25 годы - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:56Тверская область
Тверские власти рассмотрели прогноз соцэкономразвития на 2023-2025 годы
Губернатор отметил, что на протяжении многих веков наши предки не раз на деле доказывали, какую огромную силу дают нашему народу патриотизм, единство и искренняя забота о своем крае.
"Эта сила помогает нам сплотиться и с честью преодолевать любые испытания, одерживать ратные и трудовые победы. Искренний патриотизм – это общая черта для всех, кому сегодня вручены высокие награды", – сказал Руденя.
 
Тверская областьИгорь РуденяОбщество
 
 
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