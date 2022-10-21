https://ria.ru/20221021/godard-1825612389.html

Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро

Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро - РИА Новости, 21.10.2022

Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро

Рукопись сценария "Презрение" Жан-Люка Годара 1963 году продана на аукционе Christie's в Париже за 302,4 тысячи евро, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:26

2022-10-21T12:26

2022-10-21T12:32

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рукопись сценария "Презрение" Жан-Люка Годара 1963 году продана на аукционе Christie's в Париже за 302,4 тысячи евро, передает агентство Франс Пресс.Предпродажная оценка лота — 120-180 тысяч евро. Фильм основан на одноименном романе Альберто Моравиа. В книге рассказывается о творческом кризисе известного писателя, вынужденного зарабатывать сочинением низкопробных сценариев.Манускрипт состоит из 59 страниц, написанных чернилами, и 24 машинописных листов, многие из которых содержат исправления и поправки Годара.В тексте, кроме того, фигурируют замечания Моравиа и исполнителей главных ролей – Брижит Бардо, Мишеля Пикколи, а также режиссера Фрица Ланга, который сыграл самого себя.Этот единственный известный рукописный вариант сценария принадлежал Брижит Бардо, которая подарила его своему другу-фотографу Гислену Дюссару.Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар — один из основоположников французской "новой волны". Он скончался 13 сентября в возрасте 91 года.

https://ria.ru/20220926/brilliant-1819608645.html

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Елена Громова

новости культуры, брижит бардо, фриц ланг (фридрих ланг), париж, аукцион, жан-люк годар, кино и сериалы