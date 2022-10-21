https://ria.ru/20221021/godard-1825612389.html
Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро
Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро - РИА Новости, 21.10.2022
Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро
Рукопись сценария "Презрение" Жан-Люка Годара 1963 году продана на аукционе Christie's в Париже за 302,4 тысячи евро, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:26
2022-10-21T12:26
2022-10-21T12:32
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рукопись сценария "Презрение" Жан-Люка Годара 1963 году продана на аукционе Christie's в Париже за 302,4 тысячи евро, передает агентство Франс Пресс.Предпродажная оценка лота — 120-180 тысяч евро. Фильм основан на одноименном романе Альберто Моравиа. В книге рассказывается о творческом кризисе известного писателя, вынужденного зарабатывать сочинением низкопробных сценариев.Манускрипт состоит из 59 страниц, написанных чернилами, и 24 машинописных листов, многие из которых содержат исправления и поправки Годара.В тексте, кроме того, фигурируют замечания Моравиа и исполнителей главных ролей – Брижит Бардо, Мишеля Пикколи, а также режиссера Фрица Ланга, который сыграл самого себя.Этот единственный известный рукописный вариант сценария принадлежал Брижит Бардо, которая подарила его своему другу-фотографу Гислену Дюссару.Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар — один из основоположников французской "новой волны". Он скончался 13 сентября в возрасте 91 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, брижит бардо, фриц ланг (фридрих ланг), париж, аукцион, жан-люк годар, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Брижит Бардо, Фриц Ланг (Фридрих Ланг), Париж, Аукцион, Жан-Люк Годар, Кино и сериалы
12:26 21.10.2022 (обновлено: 12:32 21.10.2022)
Рукопись сценария фильма Годара продали за несколько сотен тысяч евро
Рукопись сценария фильма Годара "Презрение" продали за 302,4 тысячи евро
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рукопись сценария "Презрение" Жан-Люка Годара 1963 году продана на аукционе Christie's в Париже за 302,4 тысячи евро, передает агентство Франс Пресс.
Предпродажная оценка лота — 120-180 тысяч евро.
Фильм основан на одноименном романе Альберто Моравиа. В книге рассказывается о творческом кризисе известного писателя, вынужденного зарабатывать сочинением низкопробных сценариев.
Манускрипт состоит из 59 страниц, написанных чернилами, и 24 машинописных листов, многие из которых содержат исправления и поправки Годара.
В тексте, кроме того, фигурируют замечания Моравиа и исполнителей главных ролей – Брижит Бардо, Мишеля Пикколи, а также режиссера Фрица Ланга, который сыграл самого себя.
Этот единственный известный рукописный вариант сценария принадлежал Брижит Бардо, которая подарила его своему другу-фотографу Гислену Дюссару.
Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар — один из основоположников французской "новой волны". Он скончался 13 сентября в возрасте 91 года.