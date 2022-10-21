Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса
Губернатор Гладков рассказал о работе бесплатного мобильного юридического офиса
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи начинает работать в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Весной 2022 года встречался с Константином Чуйченко, министром юстиции Российской Федерации. Договорились расширить этот замечательный проект на территории Белгородской области. К нам уже поступил мобильный офис, он начинает с сегодняшнего дня (21 октября) ездить по населенным пунктам области для оказания бесплатной юридической помощи", - рассказал руководитель Белгородской области в своих соцсетях.
Он отметил, что проект реализуется совместно с Минюстом РФ. Губернатор сообщил, что в ближайшее время в своих соцсетях опубликует информационные карточки с графиком работы передвижного пункта по оказанию бесплатной юридической помощи в каждом из населённых пунктов региона.
"Сегодня (в пятницу) такой мобильной офис будет впервые работать, с 11 до 16, если я не ошибаюсь, в городе Бирюче", - сказал Гладков.
По данным регионального правительства, в прошлом году Минюст РФ передал регионам 30 таких мобильных пунктов на базе отечественных авто "ГАЗель NEXT". Они представляют собой рассчитанные на автономную работу кабинеты, где организована рабочая зона для персонала и зона для приёма граждан. Машины оказались востребованы в Ростовской области во время оперативного оказания правовых услуг мирным жителям из ЛНР, ДНР и с Украины.