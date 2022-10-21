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Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса - РИА Новости, 21.10.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221021/gladkov-1825599169.html
Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса
Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса - РИА Новости, 21.10.2022
Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса
Мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи начинает работать в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:30
2022-10-21T11:30
белгородская область
общество
вячеслав гладков
константин чуйченко
ростовская область
россия
белгородская область
группа газ
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БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи начинает работать в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Весной 2022 года встречался с Константином Чуйченко, министром юстиции Российской Федерации. Договорились расширить этот замечательный проект на территории Белгородской области. К нам уже поступил мобильный офис, он начинает с сегодняшнего дня (21 октября) ездить по населенным пунктам области для оказания бесплатной юридической помощи", - рассказал руководитель Белгородской области в своих соцсетях.Он отметил, что проект реализуется совместно с Минюстом РФ. Губернатор сообщил, что в ближайшее время в своих соцсетях опубликует информационные карточки с графиком работы передвижного пункта по оказанию бесплатной юридической помощи в каждом из населённых пунктов региона."Сегодня (в пятницу) такой мобильной офис будет впервые работать, с 11 до 16, если я не ошибаюсь, в городе Бирюче", - сказал Гладков.По данным регионального правительства, в прошлом году Минюст РФ передал регионам 30 таких мобильных пунктов на базе отечественных авто "ГАЗель NEXT". Они представляют собой рассчитанные на автономную работу кабинеты, где организована рабочая зона для персонала и зона для приёма граждан. Машины оказались востребованы в Ростовской области во время оперативного оказания правовых услуг мирным жителям из ЛНР, ДНР и с Украины.
https://ria.ru/20220719/konsultatsii-1803420588.html
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общество, вячеслав гладков, константин чуйченко, ростовская область, россия, белгородская область, группа газ
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Константин Чуйченко, Ростовская область, Россия, Белгородская область, Группа ГАЗ
11:30 21.10.2022
 
Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса

Губернатор Гладков рассказал о работе бесплатного мобильного юридического офиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи начинает работать в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Весной 2022 года встречался с Константином Чуйченко, министром юстиции Российской Федерации. Договорились расширить этот замечательный проект на территории Белгородской области. К нам уже поступил мобильный офис, он начинает с сегодняшнего дня (21 октября) ездить по населенным пунктам области для оказания бесплатной юридической помощи", - рассказал руководитель Белгородской области в своих соцсетях.
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19 июля, 12:34Липецкая область
В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации
Он отметил, что проект реализуется совместно с Минюстом РФ. Губернатор сообщил, что в ближайшее время в своих соцсетях опубликует информационные карточки с графиком работы передвижного пункта по оказанию бесплатной юридической помощи в каждом из населённых пунктов региона.
"Сегодня (в пятницу) такой мобильной офис будет впервые работать, с 11 до 16, если я не ошибаюсь, в городе Бирюче", - сказал Гладков.
По данным регионального правительства, в прошлом году Минюст РФ передал регионам 30 таких мобильных пунктов на базе отечественных авто "ГАЗель NEXT". Они представляют собой рассчитанные на автономную работу кабинеты, где организована рабочая зона для персонала и зона для приёма граждан. Машины оказались востребованы в Ростовской области во время оперативного оказания правовых услуг мирным жителям из ЛНР, ДНР и с Украины.
Белгород - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковКонстантин ЧуйченкоРостовская областьРоссияБелгородская областьГруппа ГАЗ
 
 
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