https://ria.ru/20221021/gladkov-1825599169.html

Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса

Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса - РИА Новости, 21.10.2022

Гладков рассказал о работе белгородского бесплатного юридического офиса

Мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи начинает работать в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:30

2022-10-21T11:30

2022-10-21T11:30

белгородская область

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи начинает работать в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Весной 2022 года встречался с Константином Чуйченко, министром юстиции Российской Федерации. Договорились расширить этот замечательный проект на территории Белгородской области. К нам уже поступил мобильный офис, он начинает с сегодняшнего дня (21 октября) ездить по населенным пунктам области для оказания бесплатной юридической помощи", - рассказал руководитель Белгородской области в своих соцсетях.Он отметил, что проект реализуется совместно с Минюстом РФ. Губернатор сообщил, что в ближайшее время в своих соцсетях опубликует информационные карточки с графиком работы передвижного пункта по оказанию бесплатной юридической помощи в каждом из населённых пунктов региона."Сегодня (в пятницу) такой мобильной офис будет впервые работать, с 11 до 16, если я не ошибаюсь, в городе Бирюче", - сказал Гладков.По данным регионального правительства, в прошлом году Минюст РФ передал регионам 30 таких мобильных пунктов на базе отечественных авто "ГАЗель NEXT". Они представляют собой рассчитанные на автономную работу кабинеты, где организована рабочая зона для персонала и зона для приёма граждан. Машины оказались востребованы в Ростовской области во время оперативного оказания правовых услуг мирным жителям из ЛНР, ДНР и с Украины.

https://ria.ru/20220719/konsultatsii-1803420588.html

https://ria.ru/20221020/obschezhitiya-1825520715.html

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Дарья Буймова

общество, вячеслав гладков, константин чуйченко, ростовская область, россия, белгородская область, группа газ