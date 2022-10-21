https://ria.ru/20221021/ges-1825676337.html
Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС
Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.10.2022
Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС
Информация о минировании дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области не соответствует действительности, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:29
2022-10-21T14:29
2022-10-21T14:41
специальная военная операция на украине
киев
каховская гэс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Информация о минировании дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области не соответствует действительности, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что российская сторона заминировала Каховскую ГЭС."Информация о минировании Каховской дамбы неправда, Зеленский - лжец", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, киевские власти подобными заявлениями прикрывают свои преступные намерения.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что теракт в отношении Каховской ГЭС готовят как раз киевские власти, чтобы отвлечь внимание российской стороны на ликвидацию последствий подтопления Херсона и населенных пунктов области, и предпринять попытку наступления.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825672298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, каховская гэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Каховская ГЭС, В мире
14:29 21.10.2022 (обновлено: 14:41 21.10.2022)
Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС
Страмоусов назвал заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС лживыми