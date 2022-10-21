https://ria.ru/20221021/ges-1825676337.html

Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС

Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.10.2022

Власти опровергли заявления Киева о минировании дамбы Каховской ГЭС

Информация о минировании дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области не соответствует действительности, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:29

2022-10-21T14:29

2022-10-21T14:41

специальная военная операция на украине

киев

каховская гэс

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Информация о минировании дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области не соответствует действительности, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что российская сторона заминировала Каховскую ГЭС."Информация о минировании Каховской дамбы неправда, Зеленский - лжец", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, киевские власти подобными заявлениями прикрывают свои преступные намерения.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что теракт в отношении Каховской ГЭС готовят как раз киевские власти, чтобы отвлечь внимание российской стороны на ликвидацию последствий подтопления Херсона и населенных пунктов области, и предпринять попытку наступления.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825672298.html

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киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, каховская гэс, в мире