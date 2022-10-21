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Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ - РИА Новости, 21.10.2022
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Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ
Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ - РИА Новости, 21.10.2022
Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ
Теперь Германии вместо того, чтобы самой стать газовым хабом Европы и продавать газ, придется самой покупать российский энергоноситель у других стран, в том... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:28
2022-10-21T08:28
экономика
тино крупалла
владимир путин
европа
турция
германия
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БЕРЛИН, 21 окт – РИА Новости. Теперь Германии вместо того, чтобы самой стать газовым хабом Европы и продавать газ, придется самой покупать российский энергоноситель у других стран, в том числе Турции, сказал РИА Новости сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным по газовому хабу, по его словам, Европа сможет получать российский газ через Турцию."Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И, в конце концов, нам, вероятно, придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать", - считает Крупалла.По его мнению, "все это - следствие неправильной политики правительства Германии".Он также указал на то, что даже такие страны, как Саудовская Аравия, Канада или Норвегия, с которыми Германия рассматривает возможность заключения газовых контрактов, сами нуждаются в газе. "Компенсировать такие огромные объемы (Германии – ред.) будет невозможно", - отметил Крупалла.Собеседник агентства считает, что следующие несколько месяцев покажут, как будут обстоять дела с поставками газа в Германию, хватит ли его стране. "Пока неясно, кому мы будем продавать газ, поскольку мы сами являемся импортерами. А запасы газа, которых у нас сейчас (в газохранилищах ФРГ) более 95%, нам не принадлежат. Они принадлежат компаниям, которые могут продать их по более выгодной цене. Мне интересно, как правительство Германии собирается компенсировать 95 миллиардов кубометров для такой отрасли промышленности, как в Германии, при помощи СПГ", - добавил депутат.
https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html
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экономика, тино крупалла, владимир путин, европа, турция, германия
Экономика, Тино Крупалла, Владимир Путин, Европа, Турция, Германия
08:28 21.10.2022
 
Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ

Сопредседатель АдГ Крупалла: Германии придется покупать российский газ у других стран

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 окт – РИА Новости. Теперь Германии вместо того, чтобы самой стать газовым хабом Европы и продавать газ, придется самой покупать российский энергоноситель у других стран, в том числе Турции, сказал РИА Новости сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным по газовому хабу, по его словам, Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 00:28
Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России
"Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И, в конце концов, нам, вероятно, придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать", - считает Крупалла.
По его мнению, "все это - следствие неправильной политики правительства Германии".
"На этом фоне ясно видно, как из-за политики Германии европейские партнерства становятся все более напряженными. Например, в отношениях с Венгрией, где господин (премьер-министр Виктор) Орбан хочет сохранить собственные газовые контракты. Мы хорошо видим, что так называемая солидарность в Европе разрушается все больше и больше", - добавил сопредседатель АдГ.
Он также указал на то, что даже такие страны, как Саудовская Аравия, Канада или Норвегия, с которыми Германия рассматривает возможность заключения газовых контрактов, сами нуждаются в газе. "Компенсировать такие огромные объемы (Германии – ред.) будет невозможно", - отметил Крупалла.
Собеседник агентства считает, что следующие несколько месяцев покажут, как будут обстоять дела с поставками газа в Германию, хватит ли его стране. "Пока неясно, кому мы будем продавать газ, поскольку мы сами являемся импортерами. А запасы газа, которых у нас сейчас (в газохранилищах ФРГ) более 95%, нам не принадлежат. Они принадлежат компаниям, которые могут продать их по более выгодной цене. Мне интересно, как правительство Германии собирается компенсировать 95 миллиардов кубометров для такой отрасли промышленности, как в Германии, при помощи СПГ", - добавил депутат.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 12:32
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
 
ЭкономикаТино КрупаллаВладимир ПутинЕвропаТурцияГермания
 
 
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