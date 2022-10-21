https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"

В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока" - РИА Новости, 21.10.2022

В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"

Всего три недели назад в мире царил страх и трепет — загадочные диверсанты взорвали "Северный поток", крупнейший газопровод, связывающий Россию и Европу. Однако РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:04

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Всего три недели назад в мире царил страх и трепет — загадочные диверсанты взорвали "Северный поток", крупнейший газопровод, связывающий Россию и Европу. Однако европейский истеблишмент сделал все, чтобы эта тема быстренько ушла с первых полос. Потому что при малейшем приближении там вскрываются такие неприятные истины, что ну их совсем. Не трожь лихо, как говорится.Совсем, впрочем, такой исторический теракт замолчать было нельзя. Население той же Германии этого бы не поняло. То есть как это получается: немецкие компании вложили в строительство газопровода миллиарды евро, собирались стать газовыми королями Европы. А сегодня все их планы коту под хвост, а дорогущее чудо техники практически уничтожено и восстановлению в ближайшие годы не подлежит. Воля ваша, надо бы разобраться, кто это сделал и зачем.Что ж, власти Германии начали разбираться, но, боже мой, как же неохотно. Сначала вообще разговор шел лишь про "утечки газа". "Загадочные" утечки, "таинственные" утечки, "что же произошло на "Северном потоке"?" — всю эту чушь скармливали немцам их СМИ до конца сентября. Давно уже весь мир узнал, что газопровод взорвали, даже сейсмологи это подтвердили, а немецкие газеты с идиотизмом бравого солдата Швейка все твердили про "утечки".Ладно, в конце концов пришлось признать очевидное — на газопроводе произошли взрывы. К тому времени американские партнеры уже подогнали германскому истеблишменту все объясняющее слово "саботаж".Тему "саботажа" исправно покрутили в информационном пространстве. Но европейская общественность продолжала недоумевать. Не было в новейшей истории еще такого случая, чтобы на критической инфраструктуре, имеющей глобальное значение, происходил масштабный теракт, а власти пострадавших стран делали вид, что ничего страшного не случилось: ну взорвали и взорвали — делов-то.Россия изо всех сил пыталась привлечь внимание европейских партнеров к этой теме. Но на наше предложение созвать Совет Безопасности ООН европейцы отреагировали с наигранным изумлением: мол, зачем это надо? Представителю "Газпрома", попытавшемуся выступить на Совбезе, откровенно заткнули рот — мало ли какие неприятные факты он мог озвучить?А дальше как бы пошло расследование диверсии, но велось оно в стиле сюрреалистических анекдотов про Холмса и Ватсона. Первым делом участвовать в нем запретили России. Ну действительно, мало ли что там найдут высокопрофессиональные русские подводники. Да и кому, как не собственнику, знать, как обстоят дела на месте преступления? Нет, не надо нам этого.Потом возникла идея совместного расследования теракта властями Германии, Швеции и Дании. Однако практически сразу же этот сердечный союз распался. Швеция сказала, что будет все расследовать сама, и тут же засекретила все результаты своих поисков. По тому же скользкому пути пошла и Дания. Фраппированная Германия — главный выгодополучатель уничтоженного газопровода — осталась безо всякого доступа к информации.Что же было делать? Немцы думали довольно долго. Только через девять дней после взрывов немецкие корабли выдвинулись к месту аварии. На борту были представители федеральной полиции, военные, подводники. Ну приплыли они к острову Борнхольм. Увидели невооруженным глазом, как газ вытекает из трубы. Сфотографировали. Заселфились. Зачекинились.Что дальше? Надо опускать дайверов на дно, смотреть, что там и как. "Не-а, — говорят внезапно дайверы. — Мы спускаться не будем, мы с собой соответствующего оборудования не взяли". Ну бывает, да.Подогнали тогда военные подводный беспилотник, он пофоткал на дне. В газопроводе оказались трещины и дырки протяженностью от восьми метров. Оттуда идут "таинственные утечки". Эксперты-взрывотехники внимательно рассмотрели фотографии. Почти сразу же у них возникло подозрение, что повреждения газопровода возникли "в результате взрыва взрывчатки". Я не шучу: это цитата из отчета компетентных органов, опубликованная в официальной немецкой печати.Фотки с дырками послали генпрокурору Германии. Десятого октября генпрокурор, пораздумавши, возбудил дело против неустановленных лиц по статьям "Антиконституционный саботаж особой важности" и "Взрыв взрывательного устройства". Ну чудненько.Нет, немцам не положено знать, что там на самом деле случилось на дне Балтийского моря и кто это такой умный взорвал армированные стальные трубы на глубине 70 метров. Им даже не стоит начинать думать в эту сторону.У жителей Германии копятся вопросы к властям уже сейчас. Вот только что партия "Альтернатива для Германии" вывела на улицы тысячи людей с антиправительственными лозунгами. Зимой эти вопросы встанут во весь рост: как топить дома, что делать людям, потерявшим работу, чем кормить детей?Но к тому времени сюрреалистическое немецкое расследование уже даст первые результаты. Highly likely, мы догадываемся, какими они будут.Партия "зеленых" потребовала в бундестаге создать комитет по расследованию "саботажа" на "Северном потоке". Комитет еще не создан, расследование толком не начиналось, а члены этой партии уже знают, кто виноват и что делать: — Но как вы догадались, Холмс? — Элементарно, Ватсон. Русские всегда сами виноваты."Россия говорит "это не мы" так, словно говорит "это не я украл", — иезуитствует член партии "зеленых", министр экономики Германии Роберт Хабек. — Я не верю ни одному их слову. Правда покинула Россию. Мы не можем больше полагаться на их слова".Немецкую публику плавно подводят к мысли, что наша страна, вложившая столько сил и денег в строительство "Северного потока — 2", затратившая на него столько политических, дипломатических, финансовых усилий, заложившая гигантские доходы от него в бюджет, сама же его внезапно и уничтожила. Звучит бредово?Однако если на секунду отрешиться от этого бреда, сразу становится виден главный выгодополучатель диверсии — Вашингтон. Ну и что в такой ситуации могут сказать немецкие политики своим избирателям? Вы знаете, мы на самом деле работаем не на вас — наши настоящие хозяева сидят за океаном. Они не хотят, чтобы вы получали русский газ. Ну вот отсюда и пресловутый "саботаж". Ну вы померзнете немного, поголодаете. Ну потерпите, что ли, это такой Веймар 2.0. Не хотите терпеть — идите в армию, там покормят. Наши заокеанские хозяева с дорогой душой отправят вас на Восточный фронт. В 1940-х нам не удалось завоевать русскую нефть, давайте попробуем это еще разок.Перевести стрелки на русских — это главное, что должны сделать европейские власти по теме "Северного потока". Иначе натравить оголодавших бюргеров на Россию не удастся.Совершенно неслучайно тему "русские сами себя взорвали" плотно окучивает бывший руководитель германской разведки Герхард Шиндлер. БНД и так переплетена с американскими спецслужбами до полного неразличения. Однако Шиндлер на своем посту побил все рекорды коллаборационизма. Он практически в открытую помогал американской АНБ прослушивать телефоны всех ведущих политиков Германии, в том числе и канцлерин Меркель.Сегодня этот удивительный человек объясняет немцам, что "Россия больше всех выиграла от этого саботажа, следовательно, только ее и следует считать ответственной за все (имеется в виду за взрывы на "Северном потоке")". Очевидно, что диверсия на "Северном потоке" не была разовой акцией. Только чудом смогли предотвратить теракт на "Турецком потоке" — еще одном газопроводе, связывающем Россию и Европу. Акты "саботажа" начались уже и на территории Германии. Недавно на несколько часов было парализовано железнодорожное сообщение на севере страны. Причиной стали повреждения оптоволоконных кабелей, необходимых для движения поездов.Генерал-лейтенант Карстен Бройер, глава территориального командования бундесвера, прокомментировал эту диверсию в духе "это, мол, еще цветочки". Немцев ждут все более масштабные "акты саботажа". "Целью атаки может стать любая трансформаторная станция, любая электростанция, любой трубопровод", — предупредил Бройер. Партия "зеленых" уже озвучила идею, что кабеля перерезали коварные русские: "Учитывая, что утечки из "Северного потока" указывают на Кремль, нельзя исключать участие России в нападениях на нашу железнодорожную сеть". Думается, однако, что в массе своей немцы прекрасно понимают, кто стоит за всем этим кошмаром. Однако признать это им страшно — они чувствуют себя беззащитными перед военной машиной Америки. Их страна буквально нашпигована американскими военными базами, оккупирована, по сути. И никуда не делась память о том, как американцы и англичане массово уничтожали их предков, выжигая Германию в конце Второй мировой войны.Вероятно, немцы надеются перетерпеть все англосаксонские эксперименты над собой, включая голод, холод и теракты. Только, похоже, за океаном не успокоятся, пока не уничтожат их совсем. Может, пускать этих бедолаг в Россию — поесть, погреться, подработать? Отличные гастарбайтеры могли бы получиться.

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https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824840175.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20221018/es-1824973400.html

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авторы, германия, россия, оон, газпром, федеральная разведывательная служба германии, европа, герхард шиндлер, роберт хабек