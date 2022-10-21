18:30 21.10.2022 (обновлено: 19:25 21.10.2022)
Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ
Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.
"Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Французский лидер отметил, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.
Ранее Елисейский дворец подтвердил, что Макрон посетит Вашингтон 1-2 декабря.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.