https://ria.ru/20221021/gaz-1825778771.html

Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ

Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ - РИА Новости, 21.10.2022

Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:30

2022-10-21T18:30

2022-10-21T19:25

эммануэль макрон

в мире

франция

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цены

природный газ

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ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском."Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.Французский лидер отметил, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.Ранее Елисейский дворец подтвердил, что Макрон посетит Вашингтон 1-2 декабря.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221021/rynok-1825636302.html

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Владимир Лаврентьев

эммануэль макрон, в мире, франция, сша, цены, природный газ