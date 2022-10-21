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Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ - РИА Новости, 21.10.2022
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Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ
Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ - РИА Новости, 21.10.2022
Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:30
2022-10-21T19:25
эммануэль макрон
в мире
франция
сша
цены
природный газ
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ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском."Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.Французский лидер отметил, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.Ранее Елисейский дворец подтвердил, что Макрон посетит Вашингтон 1-2 декабря.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221021/rynok-1825636302.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, сша, цены, природный газ
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, США, Цены, Природный газ
18:30 21.10.2022 (обновлено: 19:25 21.10.2022)
 
Макрон обвинил США в двойных стандартах в подходе к установлению цен на газ

Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.
"Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
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Французский лидер отметил, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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Эммануэль МакронВ миреФранцияСШАЦеныПриродный газ
 
 
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