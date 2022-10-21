https://ria.ru/20221021/gaz-1825590343.html

В ЕС разработают меры для снижения цен на газ

В ЕС разработают меры для снижения цен на газ - РИА Новости, 21.10.2022

В ЕС разработают меры для снижения цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза в течение нескольких недель разработают конкретные меры для снижения цен на газ, заявил премьер-министр Бельгии Александр де РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:04

2022-10-21T11:04

2022-10-21T12:10

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза в течение нескольких недель разработают конкретные меры для снижения цен на газ, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Еще предстоит сделать многое. Мы поручили министрам энергетики продолжить работу над этим. Они должны будут разработать меры, которые мы раньше не принимали - это интервенции на рынке газа, введение временного потолка на цены на газ", - сказал он. По его словам, министры должны будут сделать это "в течение нескольких недель". "Эти меры в итоге должны будут привести к снижению цен", - добавил бельгийский премьер.Лидеры Евросоюза на первом дне саммита накануне обсуждали предложения Еврокомиссией (ЕК) новых мер борьбы с энергетическим кризисом, которые она представила во вторник. Главы государств призвали ЕК и Совет стран ЕС оперативно принять решения о внедрении ряда новых мер, идеи которых содержались в предложениях ЕК. Именно об их принятии министрами говорил де Кроо, который также уточнил, что эти новые меры могут быть согласованы министрами энергетики стран ЕС за две-три недели, после чего может последовать их быстрая имплементация.Среди предложенных мер - создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для цен на газ, проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости.Эти меры также будут рассмотрены советом министров энергетики союза на встрече 25 октября, и де Кроо не исключил созыва дополнительного заседания для их согласования. О том, что для принятия решений о новых "энергомерах" могут быть созваны новые встречи министров, говорил ранее и министр промышленности и торговли председательствующей в Совете стран ЕС Чехии Йозеф Сикела.Впрочем, чиновник в ЕС накануне саммита говорил журналистам, что новый пакет мер для преодоления энергокризиса, который был предложен Еврокомиссией, вряд ли будет одобрен странами Евросоюза в ближайшие дни.

https://ria.ru/20221021/pridnestrove-1825611139.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бельгия, евросоюз, в мире