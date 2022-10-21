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СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга - РИА Новости, 21.10.2022
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СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга
СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга
Еврокомиссия из соображений безопасности не поддерживает планы администрации канцлера Олафа Шольца - вопреки несогласию кабинета министров - продать предприятию РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:15
2022-10-21T15:15
олаф шольц
гамбург (город)
китай
еврокомиссия
евросоюз
германия
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Еврокомиссия из соображений безопасности не поддерживает планы администрации канцлера Олафа Шольца - вопреки несогласию кабинета министров - продать предприятию из Китая инфраструктуру в порту Гамбурга, сообщает в пятницу издание Handelsblatt.На пятничном брифинге кабинета министров пресс-секретарь правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил сам факт наличия планов продажи, однако упомянул, что канцлер Шольц по данному вопросу еще "не обменивался мнениями с министерствами", но это непременно случится в будущем.Ранее сообщалось, что администрация канцлера Шольца – в прошлом бургомистра Гамбурга – планирует продать часть инфраструктуры, что якобы вызвало несогласие со стороны кабинета министров, который имеет право замораживать подобные сделки. Как пишет издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Олафа Шольца, утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.
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олаф шольц, гамбург (город), китай, еврокомиссия, евросоюз, германия, в мире, экономика
Олаф Шольц, Гамбург (город), Китай, Еврокомиссия, Евросоюз, Германия, В мире, Экономика
15:15 21.10.2022
 
СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга

Handelsblatt: ЕК выступила против планов Шольца пустить китайский бизнес в порт Гамбурга

© AP Photo / Matthias Schrader, fileКонтейнеры в порту Гамбурга, Германия
Контейнеры в порту Гамбурга, Германия - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Matthias Schrader, file
Контейнеры в порту Гамбурга, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Еврокомиссия из соображений безопасности не поддерживает планы администрации канцлера Олафа Шольца - вопреки несогласию кабинета министров - продать предприятию из Китая инфраструктуру в порту Гамбурга, сообщает в пятницу издание Handelsblatt.
"Комиссия ЕС еще весной предупредила правительство Германии не продавать акции портового терминала Гамбурга китайской государственной судоходной компании Cosco. В своей оценке еврокомиссия указала, что Китай может получить доступ к конфиденциальной информация о портовом бизнесе", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.
На пятничном брифинге кабинета министров пресс-секретарь правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил сам факт наличия планов продажи, однако упомянул, что канцлер Шольц по данному вопросу еще "не обменивался мнениями с министерствами", но это непременно случится в будущем.
Ранее сообщалось, что администрация канцлера Шольца – в прошлом бургомистра Гамбурга – планирует продать часть инфраструктуры, что якобы вызвало несогласие со стороны кабинета министров, который имеет право замораживать подобные сделки. Как пишет издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Олафа Шольца, утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.
Гамбург - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:22
Гамбург высказался против создания терминала СПГ в городском порту
 
Олаф ШольцГамбург (город)КитайЕврокомиссияЕвросоюзГерманияВ миреЭкономика
 
 
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