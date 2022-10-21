https://ria.ru/20221021/gamburg-1825692517.html

СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга

СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: Еврокомиссия опасается присутствия китайского бизнеса в порту Гамбурга

Еврокомиссия из соображений безопасности не поддерживает планы администрации канцлера Олафа Шольца - вопреки несогласию кабинета министров - продать предприятию РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:15

2022-10-21T15:15

2022-10-21T15:15

олаф шольц

гамбург (город)

китай

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Еврокомиссия из соображений безопасности не поддерживает планы администрации канцлера Олафа Шольца - вопреки несогласию кабинета министров - продать предприятию из Китая инфраструктуру в порту Гамбурга, сообщает в пятницу издание Handelsblatt.На пятничном брифинге кабинета министров пресс-секретарь правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил сам факт наличия планов продажи, однако упомянул, что канцлер Шольц по данному вопросу еще "не обменивался мнениями с министерствами", но это непременно случится в будущем.Ранее сообщалось, что администрация канцлера Шольца – в прошлом бургомистра Гамбурга – планирует продать часть инфраструктуры, что якобы вызвало несогласие со стороны кабинета министров, который имеет право замораживать подобные сделки. Как пишет издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Олафа Шольца, утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.

https://ria.ru/20221007/gamburg-1822312995.html

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китай

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олаф шольц, гамбург (город), китай, еврокомиссия, евросоюз, германия, в мире, экономика