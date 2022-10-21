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ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ - РИА Новости, 21.10.2022
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:11
2022-10-21T11:11
2022-10-21T11:11
россия
ульяновская область
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, ему объявлено предостережение, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Ульяновской области выявлен гражданин Российской Федерации, поддерживавший контакт с сотрудником украинской спецслужбы, от которого получил задание по сбору информации военного характера на территории России", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, мужчина, находясь на территории Украины, был завербован сотрудником СБУ по Херсонской области для сбора сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Вместе с тем, по данным ведомства, гражданин предоставлял иностранной спецслужбе общеизвестную информацию, полученную из открытых источников. Его действия не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали, уточнили в УФСБ."УФСБ России по Ульяновской области… гражданину Российской Федерации объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221020/sbu-1825273673.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ульяновская область, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Ульяновская область, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
ФСБ вынесла предостережение жителю Ульяновской области, работавшему на СБУ