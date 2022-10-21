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ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ - РИА Новости, 21.10.2022
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ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ - РИА Новости, 21.10.2022
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:11
2022-10-21T11:11
россия
ульяновская область
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, ему объявлено предостережение, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Ульяновской области выявлен гражданин Российской Федерации, поддерживавший контакт с сотрудником украинской спецслужбы, от которого получил задание по сбору информации военного характера на территории России", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, мужчина, находясь на территории Украины, был завербован сотрудником СБУ по Херсонской области для сбора сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Вместе с тем, по данным ведомства, гражданин предоставлял иностранной спецслужбе общеизвестную информацию, полученную из открытых источников. Его действия не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали, уточнили в УФСБ."УФСБ России по Ульяновской области… гражданину Российской Федерации объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221020/sbu-1825273673.html
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россия, ульяновская область, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Ульяновская область, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:11 21.10.2022
 
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ

ФСБ вынесла предостережение жителю Ульяновской области, работавшему на СБУ

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, ему объявлено предостережение, сообщила пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Ульяновской области выявлен гражданин Российской Федерации, поддерживавший контакт с сотрудником украинской спецслужбы, от которого получил задание по сбору информации военного характера на территории России", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, мужчина, находясь на территории Украины, был завербован сотрудником СБУ по Херсонской области для сбора сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Вместе с тем, по данным ведомства, гражданин предоставлял иностранной спецслужбе общеизвестную информацию, полученную из открытых источников. Его действия не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали, уточнили в УФСБ.
"УФСБ России по Ульяновской области… гражданину Российской Федерации объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - добавили в ведомстве.
50 тысяч гривен за маленькую диверсию – подозреваемый в подготовке теракта в Мариуполе о подкупе СБУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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РоссияУльяновская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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