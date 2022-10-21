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ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ

ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ - РИА Новости, 21.10.2022

ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ

Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений... РИА Новости, 21.10.2022

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2022-10-21T11:11

2022-10-21T11:11

россия

ульяновская область

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для получения сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, ему объявлено предостережение, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Ульяновской области выявлен гражданин Российской Федерации, поддерживавший контакт с сотрудником украинской спецслужбы, от которого получил задание по сбору информации военного характера на территории России", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, мужчина, находясь на территории Украины, был завербован сотрудником СБУ по Херсонской области для сбора сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Вместе с тем, по данным ведомства, гражданин предоставлял иностранной спецслужбе общеизвестную информацию, полученную из открытых источников. Его действия не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали, уточнили в УФСБ."УФСБ России по Ульяновской области… гражданину Российской Федерации объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221020/sbu-1825273673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ульяновская область, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)