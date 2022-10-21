https://ria.ru/20221021/franchetti-1825674864.html
Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии
Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии - РИА Новости, 21.10.2022
Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии
Освобожденный из тюрьмы в Праге россиянин Александр Франчетти, с которого горсуд в четверг снял все обвинения, выдвинутые украинской стороной в связи с... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Освобожденный из тюрьмы в Праге россиянин Александр Франчетти, с которого горсуд в четверг снял все обвинения, выдвинутые украинской стороной в связи с событиями "Крымской весны" в 2014 году, имеет право покинуть Чехию, суд не ограничил его в передвижениях, сообщила в пятницу РИА Новости адвокат Франчетти Ленка Шрамкова.В четверг горсуд Праги рассмотрел дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту чешской столицы по украинскому ордеру россиянина Александра Франчетти. Киев обвиняет его в создании ОПГ во время событий "Крымской весны" в 2014 году. Горсуд снял все обвинения с Франчетти, однако сторона обвинения обжаловала это решение. Теперь дело россиянина будет рассматривать Верховный суд республики."Мой подзащитный находится на свободе. По желанию он может покинуть Чехию, в решении суда не зафиксировано ограничение его передвижений. Потенциально Верховный суд может рассмотреть дело Франчетти и в его отсутствие, но при его согласии на это. Предполагаю, что до Нового года заседание Верховного суда по этому делу вряд ли состоится", - сказала Шрамкова.
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр франчетти, чехия, россия, украина
В мире, Александр Франчетти, Чехия, Россия, Украина
Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии
Освобожденный из пражской тюрьмы россиянин Франчетти получил право покинуть Чехию
ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Освобожденный из тюрьмы в Праге россиянин Александр Франчетти, с которого горсуд в четверг снял все обвинения, выдвинутые украинской стороной в связи с событиями "Крымской весны" в 2014 году, имеет право покинуть Чехию, суд не ограничил его в передвижениях, сообщила в пятницу РИА Новости адвокат Франчетти Ленка Шрамкова.
В четверг горсуд Праги рассмотрел дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту чешской столицы по украинскому ордеру россиянина Александра Франчетти. Киев
обвиняет его в создании ОПГ во время событий "Крымской весны" в 2014 году. Горсуд снял все обвинения с Франчетти, однако сторона обвинения обжаловала это решение. Теперь дело россиянина будет рассматривать Верховный суд республики.
"Мой подзащитный находится на свободе. По желанию он может покинуть Чехию, в решении суда не зафиксировано ограничение его передвижений. Потенциально Верховный суд может рассмотреть дело Франчетти и в его отсутствие, но при его согласии на это. Предполагаю, что до Нового года заседание Верховного суда по этому делу вряд ли состоится", - сказала Шрамкова.