https://ria.ru/20221021/franchetti-1825674864.html

Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии

Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии - РИА Новости, 21.10.2022

Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии

Освобожденный из тюрьмы в Праге россиянин Александр Франчетти, с которого горсуд в четверг снял все обвинения, выдвинутые украинской стороной в связи с... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Освобожденный из тюрьмы в Праге россиянин Александр Франчетти, с которого горсуд в четверг снял все обвинения, выдвинутые украинской стороной в связи с событиями "Крымской весны" в 2014 году, имеет право покинуть Чехию, суд не ограничил его в передвижениях, сообщила в пятницу РИА Новости адвокат Франчетти Ленка Шрамкова.В четверг горсуд Праги рассмотрел дело задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту чешской столицы по украинскому ордеру россиянина Александра Франчетти. Киев обвиняет его в создании ОПГ во время событий "Крымской весны" в 2014 году. Горсуд снял все обвинения с Франчетти, однако сторона обвинения обжаловала это решение. Теперь дело россиянина будет рассматривать Верховный суд республики."Мой подзащитный находится на свободе. По желанию он может покинуть Чехию, в решении суда не зафиксировано ограничение его передвижений. Потенциально Верховный суд может рассмотреть дело Франчетти и в его отсутствие, но при его согласии на это. Предполагаю, что до Нового года заседание Верховного суда по этому делу вряд ли состоится", - сказала Шрамкова.

https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр франчетти, чехия, россия, украина