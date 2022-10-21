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Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится
Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится - РИА Новости, 21.10.2022
Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится
Минкультуры РФ сообщило, что Санкт-Петербургский культурный форум не состоится в этом году, однако в ведомстве надеются, что он пройдет в 2023 году. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:05
2022-10-21T20:05
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило, что Санкт-Петербургский культурный форум не состоится в этом году, однако в ведомстве надеются, что он пройдет в 2023 году."В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что форум всегда был "не только местом встречи профессионалов, площадкой для обмена лучшими практиками и установления творческих и деловых контактов"."Это – настоящий праздник работников культурной сферы, что подчеркивало и наличие обширной фестивальной программы форума", - подчеркнули в Минкультуры РФ.В заключение ведомство выразило надежду, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа "смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году".Санкт-Петербургский культурный форум должен был пройти 10-12 ноября.
https://sn.ria.ru/20221017/shkolniki-1824532770.html
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россия, новости культуры, культура
Культура, Россия, Новости культуры, Культура
20:05 21.10.2022
 
Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится

Минкультуры сообщило, что Санкт-Петербургский культурный форум в 2022 году не состоится

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило, что Санкт-Петербургский культурный форум не состоится в этом году, однако в ведомстве надеются, что он пройдет в 2023 году.
"В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что форум всегда был "не только местом встречи профессионалов, площадкой для обмена лучшими практиками и установления творческих и деловых контактов".
"Это – настоящий праздник работников культурной сферы, что подчеркивало и наличие обширной фестивальной программы форума", - подчеркнули в Минкультуры РФ.
В заключение ведомство выразило надежду, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа "смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году".
Санкт-Петербургский культурный форум должен был пройти 10-12 ноября.
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