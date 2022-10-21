16:58 21.10.2022 (обновлено: 17:10 21.10.2022)
Шестнадцать пострадавших при трагедии в Ейске остаются в больницах
Шестнадцать пострадавших в трагедии в Ейске остаются в больницах, в том числе два ребенка
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Среди пострадавших после крушения истребителя во дворе жилого дома в Ейске в больницах Краснодарского края продолжают находиться 16 человек, в том числе двое детей и одна беременная женщина, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"В больницах Краснодарского края продолжают находиться 16 человек: в Ейской ЦРБ - 10 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в стабильно тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 им. профессора С.В.Очаповского – 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.
Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления. Также амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента, добавляют в Telegram-канале оперштаба.
В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.