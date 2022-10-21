https://ria.ru/20221021/eysk-1825740680.html

Шестнадцать пострадавших при трагедии в Ейске остаются в больницах

Шестнадцать пострадавших при трагедии в Ейске остаются в больницах - РИА Новости, 21.10.2022

Шестнадцать пострадавших при трагедии в Ейске остаются в больницах

Среди пострадавших после крушения истребителя во дворе жилого дома в Ейске в больницах Краснодарского края продолжают находиться 16 человек, в том числе двое... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:58

2022-10-21T16:58

2022-10-21T17:10

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Среди пострадавших после крушения истребителя во дворе жилого дома в Ейске в больницах Краснодарского края продолжают находиться 16 человек, в том числе двое детей и одна беременная женщина, сообщили в оперативном штабе Кубани."В больницах Краснодарского края продолжают находиться 16 человек: в Ейской ЦРБ - 10 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в стабильно тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 им. профессора С.В.Очаповского – 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления. Также амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента, добавляют в Telegram-канале оперштаба.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.

https://ria.ru/20221020/eysk-1825408022.html

ейск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия