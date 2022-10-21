В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета
В Ейске пройдут похороны еще трех погибших при падении самолета Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГорожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Похороны трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района Кубани.
В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.
"На новом кладбище в пятницу похоронят Сидорову Людмилу Гавриловну в 12.00, Сурядного Александра Александровича в 13.00 и Зозулю Анатолия Ивановича в 14.00", - сказала собеседница агентства.
В четверг прошли первые похороны погибших в результате падения самолета: семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей: мальчиков 2013 и 2017 годов рождения и девочки 2014 года рождения. Проститься с ними пришли их друзья, знакомые и неравнодушные жители.
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