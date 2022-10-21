https://ria.ru/20221021/eysk-1825584189.html

В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета

В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета - РИА Новости, 21.10.2022

В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета

Похороны трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:41

2022-10-21T10:41

2022-10-21T10:41

крушение су-34 в ейске

су-34

ейск

ейский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Похороны трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района Кубани.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей."На новом кладбище в пятницу похоронят Сидорову Людмилу Гавриловну в 12.00, Сурядного Александра Александровича в 13.00 и Зозулю Анатолия Ивановича в 14.00", - сказала собеседница агентства.В четверг прошли первые похороны погибших в результате падения самолета: семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей: мальчиков 2013 и 2017 годов рождения и девочки 2014 года рождения. Проститься с ними пришли их друзья, знакомые и неравнодушные жители.

https://realty.ria.ru/20221020/eysk-1825462329.html

https://realty.ria.ru/20221020/eysk-1825275106.html

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Дарья Буймова

крушение су-34 в ейске, су-34, ейск, ейский район, происшествия