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В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета - РИА Новости, 21.10.2022
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В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета
В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета - РИА Новости, 21.10.2022
В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета
Похороны трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:41
2022-10-21T10:41
крушение су-34 в ейске
су-34
ейск
ейский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Похороны трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района Кубани.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей."На новом кладбище в пятницу похоронят Сидорову Людмилу Гавриловну в 12.00, Сурядного Александра Александровича в 13.00 и Зозулю Анатолия Ивановича в 14.00", - сказала собеседница агентства.В четверг прошли первые похороны погибших в результате падения самолета: семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей: мальчиков 2013 и 2017 годов рождения и девочки 2014 года рождения. Проститься с ними пришли их друзья, знакомые и неравнодушные жители.
https://realty.ria.ru/20221020/eysk-1825462329.html
https://realty.ria.ru/20221020/eysk-1825275106.html
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крушение су-34 в ейске, су-34, ейск, ейский район, происшествия
Крушение Су-34 в Ейске, Су-34, Ейск, Ейский район, Происшествия
10:41 21.10.2022
 
В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении самолета

В Ейске пройдут похороны еще трех погибших при падении самолета Су-34

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГорожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Похороны трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель администрации Ейского района Кубани.
В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 18:00
Более 540 жильцов пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры
"На новом кладбище в пятницу похоронят Сидорову Людмилу Гавриловну в 12.00, Сурядного Александра Александровича в 13.00 и Зозулю Анатолия Ивановича в 14.00", - сказала собеседница агентства.
В четверг прошли первые похороны погибших в результате падения самолета: семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей: мальчиков 2013 и 2017 годов рождения и девочки 2014 года рождения. Проститься с ними пришли их друзья, знакомые и неравнодушные жители.
Сотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Крушение Су-34 в ЕйскеСу-34ЕйскЕйский районПроисшествия
 
 
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