https://ria.ru/20221021/evrosoyuz-1825626626.html

В Британии объяснили, как украинцы ведут Евросоюз к расколу

В Британии объяснили, как украинцы ведут Евросоюз к расколу - РИА Новости, 21.10.2022

В Британии объяснили, как украинцы ведут Евросоюз к расколу

Между странами Евросоюза нарастает раскол из-за проблемы украинских беженцев, сообщает The Independent. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:43

2022-10-21T12:43

2022-10-21T13:47

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Между странами Евросоюза нарастает раскол из-за проблемы украинских беженцев, сообщает The Independent.Согласно автору статьи Лорну Куку, Евросоюз стоит перед дилеммой: продолжать финансово поддерживать Украину и принимать ее беженцев или отказаться от поддержки из-за внутренних проблем, связанных с энергетическим кризисом."В ЕС глубокие разногласия по поводу того, как справиться с прибытием мигрантов без соответствующего разрешения, — этот вопрос лежит в основе одного из крупнейших политических кризисов в истории блока", — пишет Кук.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825501097.html

https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html

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в мире, украина, евросоюз, оон, россия, донбасс