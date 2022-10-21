12:43 21.10.2022 (обновлено: 13:47 21.10.2022)
В Британии объяснили, как украинцы ведут Евросоюз к расколу
The Independent: в Евросоюзе нарастают глубокие разногласия из-за беженцев с Украины
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Между странами Евросоюза нарастает раскол из-за проблемы украинских беженцев, сообщает The Independent.
Согласно автору статьи Лорну Куку, Евросоюз стоит перед дилеммой: продолжать финансово поддерживать Украину и принимать ее беженцев или отказаться от поддержки из-за внутренних проблем, связанных с энергетическим кризисом.
"В ЕС глубокие разногласия по поводу того, как справиться с прибытием мигрантов без соответствующего разрешения, — этот вопрос лежит в основе одного из крупнейших политических кризисов в истории блока", — пишет Кук.
Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.