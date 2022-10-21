https://ria.ru/20221021/evakuatsiya-1825712797.html

Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым

Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым - РИА Новости, 21.10.2022

Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым

Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:03

2022-10-21T16:03

2022-10-21T16:03

в мире

херсонская область

херсон

республика крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев."По поводу эвакуации тяжело раненных, мы будем рассматривать завтра, потому что после операции сутки нужно для определенного восстановления и стабилизации состояния. Четверых, наверное, мы будем эвакуировать в город Симферополь", - сказал Ильмиев журналистам."На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - добавил он.Министр сообщил, что в результате ракетного удара украинских войск по гражданской переправе два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825690027.html

херсонская область

херсон

республика крым

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, республика крым, симферополь