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Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым - РИА Новости, 21.10.2022
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Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым - РИА Новости, 21.10.2022
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:03
2022-10-21T16:03
в мире
херсонская область
херсон
республика крым
симферополь
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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев."По поводу эвакуации тяжело раненных, мы будем рассматривать завтра, потому что после операции сутки нужно для определенного восстановления и стабилизации состояния. Четверых, наверное, мы будем эвакуировать в город Симферополь", - сказал Ильмиев журналистам."На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - добавил он.Министр сообщил, что в результате ракетного удара украинских войск по гражданской переправе два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести.
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в мире, херсонская область , херсон, республика крым, симферополь
В мире, Херсонская область , Херсон, Республика Крым, Симферополь
16:03 21.10.2022
 
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым

Пострадавшие при обстреле ВСУ переправы в Херсоне находятся в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
"По поводу эвакуации тяжело раненных, мы будем рассматривать завтра, потому что после операции сутки нужно для определенного восстановления и стабилизации состояния. Четверых, наверное, мы будем эвакуировать в город Симферополь", - сказал Ильмиев журналистам.
"На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - добавил он.
Министр сообщил, что в результате ракетного удара украинских войск по гражданской переправе два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести.
Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
15:09
При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов
 
В миреХерсонская областьХерсонРеспублика КрымСимферополь
 
 
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