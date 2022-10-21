https://ria.ru/20221021/evakuatsiya-1825712797.html
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым - РИА Новости, 21.10.2022
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:03
2022-10-21T16:03
2022-10-21T16:03
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херсон
республика крым
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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев."По поводу эвакуации тяжело раненных, мы будем рассматривать завтра, потому что после операции сутки нужно для определенного восстановления и стабилизации состояния. Четверых, наверное, мы будем эвакуировать в город Симферополь", - сказал Ильмиев журналистам."На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - добавил он.Министр сообщил, что в результате ракетного удара украинских войск по гражданской переправе два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825690027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, республика крым, симферополь
В мире, Херсонская область , Херсон, Республика Крым, Симферополь
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым
Пострадавшие при обстреле ВСУ переправы в Херсоне находятся в удовлетворительном состоянии
ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
"По поводу эвакуации тяжело раненных, мы будем рассматривать завтра, потому что после операции сутки нужно для определенного восстановления и стабилизации состояния. Четверых, наверное, мы будем эвакуировать в город Симферополь", - сказал Ильмиев журналистам.
"На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - добавил он.
Министр сообщил, что в результате ракетного удара украинских войск по гражданской переправе два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести.