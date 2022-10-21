https://ria.ru/20221021/es-1825540393.html

Лидеры ЕС призвали создать механизм ограничения цен на газ в союзе

Лидеры ЕС призвали создать механизм ограничения цен на газ в союзе - РИА Новости, 21.10.2022

Лидеры ЕС призвали создать механизм ограничения цен на газ в союзе

Лидеры государств Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решение по созданию временного механизма ограничения цен на газ для... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T04:24

2022-10-21T04:24

2022-10-21T04:49

экономика

цены на нефть

евросоюз

еврокомиссия

европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решение по созданию временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в Евросоюзе, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств союза."Европейский совет призывает Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по следующим дополнительным мерам… Временный механизм ЕС по ограничению цены газа в генерации электроэнергии", - говорится в документе.Главы государств Евросоюза обсуждали предложения Еврокомиссии по новым мерам для борьбы с энергетическим кризисом, которые она представила во вторник.Лидеры призвали к началу 2023 года принять решения по созданию нового дополнительного ценового бенчмарка, который "более аккуратно отражает условия на газовом рынке". Сообщалось, что ЕК предложила создать такой ориентир для рынка СПГ.Также они поддержали идею обязательных совместных закупок газа в ЕС и просят принять решение по "обязательной агрегации спроса для объема, эквивалентного 15% потребностей в наполнении хранилищ", отмечается в документе. Ранее Еврокомиссия сообщала, что это составляет примерно 13,5 миллиарда кубометров. Она во вторник предложила запустить обязательные совместные закупки газа на этот объем для наполнения хранилищ ЕС к зиме 2023-2024 годов.Лидеры также просят быстро представить решения по "мерам энергетической солидарности в случае перебоев с поставками газа на национальном, региональном уровнях или уровне союза при отсутствии двусторонних договоренностей по солидарности".Кроме того, они просят принять решение о временном динамическом ценовом коридоре по сделкам по природному газу, чтобы незамедлительно ограничить эпизоды чрезмерных цен на него. Еврокомиссия во вторник предложила создать в ЕС временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF.

https://ria.ru/20221021/es-1825539678.html

https://ria.ru/20221020/kontrakt-1825525953.html

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экономика, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет