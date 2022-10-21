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В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом - РИА Новости, 21.10.2022
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В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом - РИА Новости, 21.10.2022
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом
Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:41
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в мире
евросовет
шарль мишель
цены на нефть
евросоюз
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают. Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса", — написал Мишель.
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в мире, евросовет, шарль мишель, цены на нефть, евросоюз
В мире, Евросовет, Шарль Мишель, Цены на нефть, Евросоюз
03:41 21.10.2022 (обновлено: 03:52 21.10.2022)
 
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом

Председатель Евросовета заявил, что в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
"Евросовет достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают. Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса", — написал Мишель.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 23:10
Общие закупки газа ЕС прервали бы контракт Венгрии и России, заявил Орбан
 
В миреЕвросоветШарль МишельЦены на нефтьЕвросоюз
 
 
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