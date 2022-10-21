https://ria.ru/20221021/es-1825539546.html

В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом

В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом - РИА Новости, 21.10.2022

В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом

Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T03:41

2022-10-21T03:41

2022-10-21T03:52

в мире

евросовет

шарль мишель

цены на нефть

евросоюз

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают. Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса", — написал Мишель.

https://ria.ru/20221020/kontrakt-1825525953.html

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в мире, евросовет, шарль мишель, цены на нефть, евросоюз