https://ria.ru/20221021/es-1825539546.html
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом - РИА Новости, 21.10.2022
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом
Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:41
2022-10-21T03:41
2022-10-21T03:52
в мире
евросовет
шарль мишель
цены на нефть
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель."Евросовет достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают. Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса", — написал Мишель.
https://ria.ru/20221020/kontrakt-1825525953.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросовет, шарль мишель, цены на нефть, евросоюз
В мире, Евросовет, Шарль Мишель, Цены на нефть, Евросоюз
03:41 21.10.2022 (обновлено: 03:52 21.10.2022)
В Евросовете заявили о достижении соглашения по борьбе с энергокризисом
Председатель Евросовета заявил, что в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом