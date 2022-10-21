Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе
Глава Офиса Зеленского Ермак счел идиотами сторонников мира на Западе не на условиях Киева
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева.
По его словам, Россия якобы занимается "ядерным шантажом", не приведя никаких доводов в пользу сказанного.
"Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. По имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости", — утверждает Ермак.
Помощник Зеленского считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну".
"Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил автор.
14 октября, 15:49Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.