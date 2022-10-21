https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html

Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе

Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе - РИА Новости, 21.10.2022

Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T03:38

2022-10-21T03:38

2022-10-21T03:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

андрей ермак

илон маск

украина

россия

киев

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева.По его словам, Россия якобы занимается "ядерным шантажом", не приведя никаких доводов в пользу сказанного.Помощник Зеленского считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну"."Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил автор.В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.

https://ria.ru/20221014/putin-1824084347.html

https://ria.ru/20221020/krym-1825525826.html

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в мире, владимир зеленский, андрей ермак, илон маск, украина, россия, киев, оон