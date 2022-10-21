Рейтинг@Mail.ru
Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html
Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе
Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе - РИА Новости, 21.10.2022
Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:38
2022-10-21T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
илон маск
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd2d4194e7bffac71e3c62b784013f9.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева.По его словам, Россия якобы занимается "ядерным шантажом", не приведя никаких доводов в пользу сказанного.Помощник Зеленского считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну"."Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил автор.В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.
https://ria.ru/20221014/putin-1824084347.html
https://ria.ru/20221020/krym-1825525826.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, андрей ермак, илон маск, украина, россия, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Илон Маск, Украина, Россия, Киев, ООН
03:38 21.10.2022
 
Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе

Глава Офиса Зеленского Ермак счел идиотами сторонников мира на Западе не на условиях Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева.
По его словам, Россия якобы занимается "ядерным шантажом", не приведя никаких доводов в пользу сказанного.

"Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. По имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости", — утверждает Ермак.

Помощник Зеленского считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну".
"Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил автор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:49
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 23:10Специальная военная операция на Украине
Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакИлон МаскУкраинаРоссияКиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала