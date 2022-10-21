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Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.10.2022
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Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.10.2022
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:26
2022-10-21T12:26
в мире
владимир путин
владимир зеленский
турция
анкара (провинция)
россия
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер почувствовал у Зеленского намерения преодолеть украинский кризис, по его словам, блокировки с его стороны нет."Во время вчерашних (в среду) переговорах (телефонных) с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.По словам турецкого лидера, он верит, что "в мире не будет проигравших".
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, турция, анкара (провинция), россия
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Турция, Анкара (провинция), Россия
12:26 21.10.2022
 
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского

Президент Эрдоган заявил, что не теряет надежд организовать встречу Путина и Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер почувствовал у Зеленского намерения преодолеть украинский кризис, по его словам, блокировки с его стороны нет.
"Во время вчерашних (в среду) переговорах (телефонных) с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
По словам турецкого лидера, он верит, что "в мире не будет проигравших".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
12:02Специальная военная операция на Украине
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
 
В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийТурцияАнкара (провинция)Россия
 
 
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