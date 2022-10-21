https://ria.ru/20221021/erdogan-1825621651.html
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.10.2022
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:26
2022-10-21T12:26
2022-10-21T12:26
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер почувствовал у Зеленского намерения преодолеть украинский кризис, по его словам, блокировки с его стороны нет."Во время вчерашних (в среду) переговорах (телефонных) с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.По словам турецкого лидера, он верит, что "в мире не будет проигравших".
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, владимир зеленский, турция, анкара (провинция), россия
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Турция, Анкара (провинция), Россия
Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского
Президент Эрдоган заявил, что не теряет надежд организовать встречу Путина и Зеленского