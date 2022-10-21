https://ria.ru/20221021/erdogan-1825621651.html

Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского

Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.10.2022

Эрдоган заявил, что не теряет надежд на встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:26

2022-10-21T12:26

2022-10-21T12:26

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владимир зеленский

турция

анкара (провинция)

россия

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не теряет надежд организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, турецкий лидер почувствовал у Зеленского намерения преодолеть украинский кризис, по его словам, блокировки с его стороны нет."Во время вчерашних (в среду) переговорах (телефонных) с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.По словам турецкого лидера, он верит, что "в мире не будет проигравших".

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, владимир зеленский, турция, анкара (провинция), россия