https://ria.ru/20221021/erdogan-1825617158.html
Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО
Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО - РИА Новости, 21.10.2022
Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:10
2022-10-21T12:10
2022-10-21T12:22
в мире
швеция
нато
турция
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Кстати, новый премьер-министр Швеции попросил о встрече. Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране. Наше мнение по этому вопросу не изменилось", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
https://ria.ru/20221020/nato-1825521974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швеция, нато, турция
В мире, Швеция, НАТО, Турция
12:10 21.10.2022 (обновлено: 12:22 21.10.2022)
Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО
Президент Эрдоган заявил, что премьер Швеции попросил встречу по членству страны в НАТО