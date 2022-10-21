https://ria.ru/20221021/erdogan-1825617158.html

Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО

Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО - РИА Новости, 21.10.2022

Эрдоган заявил, что премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:10

2022-10-21T12:10

2022-10-21T12:22

в мире

швеция

нато

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Кстати, новый премьер-министр Швеции попросил о встрече. Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране. Наше мнение по этому вопросу не изменилось", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

https://ria.ru/20221020/nato-1825521974.html

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, нато, турция