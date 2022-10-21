https://ria.ru/20221021/er-1825533932.html

В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия"

В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия" - РИА Новости, 21.10.2022

В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия"

Общее собрание донецкого регионального отделения "Единой России" состоялось в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T00:50

2022-10-21T00:50

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политика

андрей турчак

донецкая народная республика

единая россия

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Общее собрание донецкого регионального отделения "Единой России" состоялось в ДНР, передает корреспондент РИА Новости."У меня нет никаких сомнений в том, что донецкое региональное отделение "Единой России" займет передовые строчки в наших внутрипартийных рейтингах. У нас впереди непростой год с точки зрения политических задач. В сентябре 2023 года пройдут выборы представительного органа власти. И мы с вами должны эту высокую планку, которую "Единая Россия" занимает во всех без исключения регионах Российской Федерации, здесь обязательно не уронить. Уверен, что так и будет. А для этого нужно просто честно работать на своих местах и помнить, что мы с вами идем на выборы не ради мандата, не для красных корочек, а чтобы служить и помогать людям", - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.В рамках повестки прошедшего общего собрания были избраны члены политсовета и руководители регионального отделения партии. В партийное руководство вошли представители команды главы республики в администрации региона, Народного совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе "Донецкая Республика", представляющего интересы граждан во всех сферах.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825532996.html

https://ria.ru/20221019/dnr-1825044561.html

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политика, андрей турчак, донецкая народная республика, единая россия, референдумы на освобожденных территориях, россия