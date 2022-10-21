В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия"
В ДНР прошло общее собрание донецкого регионального отделения партии "Единая Россия"
© Фото : партия "Единая Россия"Андрей Турчак выступает на общем собрании Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР
© Фото : партия "Единая Россия"
Андрей Турчак выступает на общем собрании Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Общее собрание донецкого регионального отделения "Единой России" состоялось в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"У меня нет никаких сомнений в том, что донецкое региональное отделение "Единой России" займет передовые строчки в наших внутрипартийных рейтингах. У нас впереди непростой год с точки зрения политических задач. В сентябре 2023 года пройдут выборы представительного органа власти. И мы с вами должны эту высокую планку, которую "Единая Россия" занимает во всех без исключения регионах Российской Федерации, здесь обязательно не уронить. Уверен, что так и будет. А для этого нужно просто честно работать на своих местах и помнить, что мы с вами идем на выборы не ради мандата, не для красных корочек, а чтобы служить и помогать людям", - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В рамках повестки прошедшего общего собрания были избраны члены политсовета и руководители регионального отделения партии. В партийное руководство вошли представители команды главы республики в администрации региона, Народного совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе "Донецкая Республика", представляющего интересы граждан во всех сферах.
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