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В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия" - РИА Новости, 21.10.2022
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В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия"
В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия" - РИА Новости, 21.10.2022
В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия"
Общее собрание донецкого регионального отделения "Единой России" состоялось в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T00:50
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политика
андрей турчак
донецкая народная республика
единая россия
референдумы на освобожденных территориях
россия
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Общее собрание донецкого регионального отделения "Единой России" состоялось в ДНР, передает корреспондент РИА Новости."У меня нет никаких сомнений в том, что донецкое региональное отделение "Единой России" займет передовые строчки в наших внутрипартийных рейтингах. У нас впереди непростой год с точки зрения политических задач. В сентябре 2023 года пройдут выборы представительного органа власти. И мы с вами должны эту высокую планку, которую "Единая Россия" занимает во всех без исключения регионах Российской Федерации, здесь обязательно не уронить. Уверен, что так и будет. А для этого нужно просто честно работать на своих местах и помнить, что мы с вами идем на выборы не ради мандата, не для красных корочек, а чтобы служить и помогать людям", - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.В рамках повестки прошедшего общего собрания были избраны члены политсовета и руководители регионального отделения партии. В партийное руководство вошли представители команды главы республики в администрации региона, Народного совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе "Донецкая Республика", представляющего интересы граждан во всех сферах.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825532996.html
https://ria.ru/20221019/dnr-1825044561.html
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политика, андрей турчак, донецкая народная республика, единая россия, референдумы на освобожденных территориях, россия
Политика, Андрей Турчак, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
00:50 21.10.2022
 
В ДНР прошло общее собрание донецкого реготделения партии "Единая Россия"

В ДНР прошло общее собрание донецкого регионального отделения партии "Единая Россия"

© Фото : партия "Единая Россия"Андрей Турчак выступает на общем собрании Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР
Андрей Турчак выступает на общем собрании Донецкого регионального отделения партии Единая Россия в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : партия "Единая Россия"
Андрей Турчак выступает на общем собрании Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Общее собрание донецкого регионального отделения "Единой России" состоялось в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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"У меня нет никаких сомнений в том, что донецкое региональное отделение "Единой России" займет передовые строчки в наших внутрипартийных рейтингах. У нас впереди непростой год с точки зрения политических задач. В сентябре 2023 года пройдут выборы представительного органа власти. И мы с вами должны эту высокую планку, которую "Единая Россия" занимает во всех без исключения регионах Российской Федерации, здесь обязательно не уронить. Уверен, что так и будет. А для этого нужно просто честно работать на своих местах и помнить, что мы с вами идем на выборы не ради мандата, не для красных корочек, а чтобы служить и помогать людям", - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В рамках повестки прошедшего общего собрания были избраны члены политсовета и руководители регионального отделения партии. В партийное руководство вошли представители команды главы республики в администрации региона, Народного совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе "Донецкая Республика", представляющего интересы граждан во всех сферах.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 10:40
Пушилин заявил о контроле ситуации на линии соприкосновения в ДНР
 
ПолитикаАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРоссия
 
 
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