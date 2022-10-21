https://ria.ru/20221021/energodar-1825706047.html
Власти Энергодара попросили жителей ограничить потребление электроэнергии
Власти Энергодара попросили жителей ограничить потребление электроэнергии - РИА Новости, 21.10.2022
Власти Энергодара попросили жителей ограничить потребление электроэнергии
Власти Энергодара Запорожской области призывают жителей города ограничить потребление электроэнергии, пока ремонтные работы на подстанции "Луч" не будут... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:47
2022-10-21T15:47
2022-10-21T15:47
энергодар
запорожская область
жкх
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Энергодара Запорожской области призывают жителей города ограничить потребление электроэнергии, пока ремонтные работы на подстанции "Луч" не будут завершены, заявил глава администрации города Александр Волга.Энергодар был полностью обесточен после нанесенного в ночь на среду украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии."Уважаемые жители города Энергодара, обращаюсь к вам и настоятельно рекомендую временно ограничить пользование электроэнергией в ваших квартирах. Данные меры необходимы в связи с ударами киевских террористов по подстанции "Луч", в результате которых была повреждена линия электропередач", - сказал Волга в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации города."В данный момент ведутся восстановительные работы. Просим вас набраться терпения и помогать друг другу, это лишь временные меры", - добавил он.
https://ria.ru/20221020/energodar-1825381570.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, запорожская область, жкх
Энергодар, Запорожская область, ЖКХ
Власти Энергодара попросили жителей ограничить потребление электроэнергии
Власти Энергодара попросили жителей временно ограничить потребление электроэнергии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Энергодара Запорожской области призывают жителей города ограничить потребление электроэнергии, пока ремонтные работы на подстанции "Луч" не будут завершены, заявил глава администрации города Александр Волга.
Энергодар был полностью обесточен после нанесенного в ночь на среду украинскими войсками из американской РСЗО HIMARS удара по подстанции "Луч". Город был запитан электроэнергией по альтернативной линии.
"Уважаемые жители города Энергодара, обращаюсь к вам и настоятельно рекомендую временно ограничить пользование электроэнергией в ваших квартирах. Данные меры необходимы в связи с ударами киевских террористов по подстанции "Луч", в результате которых была повреждена линия электропередач", - сказал Волга в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
"В данный момент ведутся восстановительные работы. Просим вас набраться терпения и помогать друг другу, это лишь временные меры", - добавил он.